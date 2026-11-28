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Εκτός των συνόρων ταξίδεψε η υπόθεση με τις απευθείας αναθέσεις στις εταιρείες των δύο αδελφών του Βαγγέλη Λιάκου, καθώς η παραίτησή του από το υπουργείο Εσωτερικών απασχόλησε την ευρωπαϊκή έκδοση του Politico.

Το διεθνές μέσο ενημέρωσης αποδίδει την παραίτηση του πρώην υφυπουργού στο ευρύτερο κλίμα πολιτικής φθοράς που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ρεπορτάζ δίνει ιδαίτερη έμφαση στην πολιτική ειρωνεία της υπόθεσης, τονίζοντας πως το πρόσωπο που επέλεξε ο πρωθυπουργός για να καλύψει το κενό, που είχε αφήσει ένα προηγούμενο σκάνδαλο, άντεξε στη θέση του μόλις 15 ημέρες.

Greek Deputy Interior Minister Vangelis Liakos has announced his resignation following reports that the businesses owned by his two sisters have been awarded direct public contracts worth more than €1.4 million. https://t.co/TenADEmLfJ — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) November 28, 2026

Συγκεκριμένα, στο άρθρο του με τίτλο «Έλληνας υφυπουργός παραιτείται εν μέσω αντιδράσεων για δημόσιες συμβάσεις», το Politico αναφέρει τα εξής:

«Το πρόσωπο που διόρισε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για να καλύψει μια υπουργική θέση που είχε πληγεί από σκάνδαλο, άντεξε μόλις δύο εβδομάδες στο πόστο.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Βαγγέλης Λιάκος ανακοίνωσε την παραίτησή του το Σάββατο, έπειτα από δημοσιεύματα ότι οι επιχειρήσεις που ανήκουν στις δύο αδελφές του έλαβαν απευθείας δημόσιες συμβάσεις αξίας άνω του 1,4 εκατομμυρίου ευρώ και ότι ο κύκλος εργασιών τους από δημόσιους φορείς οκταπλασιάστηκε από τότε που ο αδελφός τους εξελέγη βουλευτής το 2019.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Λιάκος ανέφερε ότι δέχθηκε “μια ανήθικη και χυδαία επίθεση” και ότι η απόφαση να αποχωρήσει ελήφθη “με την ελπίδα να μπει ένα τέλος σε αυτή την προεκλογική ανθρωποφαγία”.

“Από την πρώτη στιγμή δήλωσα ότι ουδέποτε είχα οποιαδήποτε εμπλοκή στις επαγγελματικές δραστηριότητες των αδελφών μου και ότι δεν υφίσταται οικογενειακή ευθύνη”, σημείωσε. Οι αδελφές του δεν έχουν σχολιάσει τις καταγγελίες.

Η παραίτηση αποτελεί ένα ακόμη πλήγμα για το κεντροδεξιό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη, ενόψει των εκλογών που δεν έχουν ακόμη προκηρυχθεί, αλλά αναμένεται ευρέως να διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη. Αν και η Νέα Δημοκρατία παραμένει καθαρά πρώτη στις δημοσκοπήσεις, τα τρέχοντα στοιχεία δείχνουν ότι δεν θα μπορούσε να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Η υποστήριξή της έχει υποχωρήσει αισθητά από τις εθνικές εκλογές του 2023 εν μέσω αυξανόμενου πληθωρισμού και σαρωτικών ερευνών για φερόμενη απάτη με ευρωπαϊκά κονδύλια.

Ο Λιάκος ανέλαβε καθήκοντα στις 13 Νοεμβρίου, σε έναν ανασχηματισμό που πυροδοτήθηκε από την παραίτηση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη, μετά από δημοσιεύματα ότι η κόρη του είχε εγγραφεί σε ομάδα χάντμπολ νεανίδων για να εξασφαλίσει επιπλέον μόρια για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, χωρίς να αγωνίζεται στην πραγματικότητα. Ο Τσαβδαρίδης αρνήθηκε οποιαδήποτε παρατυπία.

Πριν από την παραίτησή του, ο Λιάκος υποστήριξε ότι δεν συνδεόταν με τις εταιρείες και ότι οι επιχειρήσεις των αδελφών του ευημερούν επειδή βρίσκονται “στην πιο παραγωγική τους ηλικία”.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης απαίτησαν την παραίτησή του, υποστηρίζοντας ότι “στερούνταν της πολιτικής και ηθικής νομιμοποίησης για να παραμείνει στη θέση” και κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μετέτρεψε το κράτος “σε οικογενειακή επιχείρηση εις βάρος των πολιτών”.

Ωστόσο, επικρίσεις προήλθαν και μέσα από τις τάξεις της κυβερνώσας Νέας Δημοκρατίας, με αρκετούς συναδέλφους του να υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να διευκολύνει την κυβέρνηση και να αποχωρήσει».

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