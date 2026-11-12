Παραίτηση Τσαβδαρίδη: Πώς οι ανεπαρκείς εξηγήσεις τον έθεσαν εκτός κυβέρνησης – Όλο το παρασκήνιο της καρατόμησης

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«Και πολύ άργησε» ήταν η φράση κυβερνητικών στελεχών για την απομάκρυνση του Λάζαρου Τσαβδαρίδη από την κυβέρνηση. Και αυτό γιατί η αναντιστοιχία ανάμεσα στις δημόσιες διαβεβαιώσεις του κ. Τσαβδαρίδη και στα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για τη μοριοδότηση της κόρης του αποδείχθηκε καθοριστική για τη σημερινή εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε δεκτή σήμερα το πρωί την παραίτηση του υφυπουργού Ανάπτυξης, με κυβερνητικές πηγές να διευκρινίζουν ότι οι εξηγήσεις του «δεν κρίθηκαν επαρκείς». Στην πραγματικότητα, ο πρωθυπουργός ζήτησε από τον κ. Τσαβδαρίδη να παραιτηθεί. Κορυφαίοι υπουργοί ανέφεραν σε συζητήσεις τους ότι η υπόθεση αυτή ήταν χειρότερη από εκείνη του κ. Λαζαρίδη, γιατί αφορά την εισαγωγή παιδιών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και το πώς ένας υπουργός χρησιμοποίησε γνωριμίες και δυνατότητες που τελικά λειτούργησαν εις βάρος άλλων παιδιών.

Η υπόθεση είχε μετατραπεί σε ζήτημα προσωπικής αξιοπιστίας του υφυπουργού. Κορυφαία στελέχη θεωρούσαν ότι οι απαντήσεις του, αντί να αποσαφηνίζουν τα γεγονότα, άφηναν κρίσιμα κενά. Η διαχείριση των καταγγελιών και όσα κυβερνητικοί παράγοντες χαρακτήριζαν ψέματα στις εξηγήσεις του βάρυναν αποφασιστικά στην τελική απόφαση.

Η απόφαση ελήφθη σήμερα το πρωί, ενώ ο πρωθυπουργός ταξιδεύει για την Ιρλανδία. Με τον κ. Τσαβδαρίδη επικοινώνησε ο Γιώργος Μυλωνάκης, προκειμένου να του ζητηθεί η παραίτηση.

Οι εισηγήσεις στον «πρωινό καφέ»

Η αντίστροφη μέτρηση είχε ξεκινήσει από τον χθεσινό «πρωινό καφέ». Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε εισηγήσεις για άμεση απομάκρυνση του υφυπουργού, καθώς συνεργάτες του εκτιμούσαν ότι η υπόθεση δημιουργούσε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα, ανεξάρτητα από την τυπική νομιμότητα των διαδικασιών. Ο πρωθυπουργός εξέφρασε δυσαρέσκεια, ζητώντας αναλυτική εικόνα πριν καταλήξει. Την ίδια ώρα, όμως, άλλα στελέχη επέμειναν ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να προχωρήσει στην απομάκρυνση του υφυπουργού.

Ο Θανάσης Νέζης και ο Γιώργος Μυλωνάκης ανέλαβαν αρχικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη διερεύνηση και την επικοινωνία με τον υφυπουργό. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε ενημέρωση από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής της κόρης του κ. Τσαβδαρίδη και την αξιοποίηση της ειδικής πρόβλεψης για αθλητικές διακρίσεις.

Η εισαγωγή στη Λάρισα και η αίτηση για τη Ρόδο

Το κρίσιμο σημείο αφορούσε τη διάκριση ανάμεσα στην εισαγωγή στη Γεωπονική της Λάρισας και στην αίτηση για το Παιδαγωγικό της Ρόδου. Ο κ. Τσαβδαρίδης είχε υποστηρίξει στον ΑΝΤ1 ότι η κόρη του πέρασε στη Γεωπονική αποκλειστικά με τη βαθμολογία της, χωρίς πρόσθετα μόρια, διαβεβαιώνοντας ότι ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε επιπλέον μοριοδότηση για εισαγωγή σε ελληνικό πανεπιστήμιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία από την έρευνα που έγινε, είχε υποβληθεί αίτηση αξιοποίησης της προσαύξησης κατά 10% λόγω αθλητικής διάκρισης για το Παιδαγωγικό της Ρόδου. Μάλιστα, ο ίδιος ο υφυπουργός είχε καταθέσει αίτηση ως κηδεμόνας. Το γεγονός ότι η κόρη του τελικά δεν εγγράφηκε εκεί και σπουδάζει στην Κύπρο δεν αναιρούσε την προηγούμενη ενεργοποίηση της ευνοϊκής διαδικασίας.

Επιπλέον, η εισαγωγή στη Ρόδο, παρά τη μη εγγραφή, άφησε εκτός άλλον υποψήφιο, επειδή η θέση δεν καλύπτεται από επιλαχόντα.

Όλα αυτά τα δεδομένα πολιτικά αποδείχθηκαν καταλυτικά. Γιατί άλλο η εισαγωγή στη Λάρισα με τη βαθμολογία των Πανελλαδικών και άλλο η μεταγενέστερη αίτηση με αθλητική μοριοδότηση για διαφορετικό τμήμα. Η επίκληση του πρώτου γεγονότος δεν απαντούσε στο δεύτερο. Όσο προστίθενταν στοιχεία, τόσο δυσκολότερο γινόταν για το πρωθυπουργικό επιτελείο να θεωρήσει πλήρεις και πειστικές τις εξηγήσεις που είχε λάβει.

Ο ίδιος αρνήθηκε αθέμιτη επιρροή, παρέμβαση για χρηματοδότηση του συλλόγου και εικονική αγωνιστική συμμετοχή. Οι διαψεύσεις, όμως, δεν ανέκοψαν την επιδείνωση του κλίματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κορυφαίοι υπουργοί εκτιμούσαν ότι δεν μπορούσε πλέον να σταθεί στην κυβέρνηση, ιδίως μετά τις αντιφάσεις των απαντήσεών του. Η αντικατάστασή του αναμένεται σύντομα και χωρίς ευρύτερο ανασχηματισμό. Η αποχώρησή του κλείνει για την κυβέρνηση μια εκκρεμότητα που, κατά ορισμένους, θα έπρεπε να είχε κλείσει από χθες το πρωί, προκειμένου να μην αξιοποιηθεί από την αντιπολίτευση και να μη σέρνεται μια υπόθεση που εξαρχής ήταν χαμένη.

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