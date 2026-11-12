«Φούσκωσαν» τα κρατικά ταμεία με φόρους-ρεκόρ: Η ακρίβεια και ο ΦΠΑ τροφοδοτούν τα πρωτογενή πλεονάσματα

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Τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 75,729 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό.

Η διατήρηση των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ επιβαρύνει τα νοικοκυριά, παρά την έξαρση του πληθωρισμού.

Η αύξηση των ονομαστικών μισθών οδηγεί σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση μέσω του φόρου εισοδήματος.

Το προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει περαιτέρω άνοδο των φορολογικών εσόδων στα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε επίπεδα-ρεκόρ κινούνται τα δημόσια έσοδα, με τα φορολογικά κονδύλια να διαμορφώνουν μια εικόνα υπεραπόδοσης που τροφοδοτείται κυρίως από την παρατεταμένη ακρίβεια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του προϋπολογισμού, τα φορολογικά έσοδα εκτιμάται ότι θα αγγίξουν τα 75,729 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας σημαντική υπέρβαση κατά 2,085 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη των 73,645 δισεκατομμυρίων.

Η βασική κινητήρια δύναμη αυτής της αύξησης είναι οι εισπράξεις από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Παρά το γεγονός ότι οι αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών και υπηρεσιών εξακολουθούν να πιέζουν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και να εξανεμίζουν τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις στους μισθούς, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά να προχωρήσει σε μείωση των συντελεστών ΦΠΑ. Μόνο από τη συγκεκριμένη κατηγορία έμμεσου φόρου, τα πρόσθετα έσοδα σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο ανέρχονται σε 1,548 δισεκατομμύρια ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι ο πληθωρισμός λειτουργεί ως ένας «κρυφός» μηχανισμός άντλησης πόρων για τα κρατικά ταμεία.

Παράλληλα με τους έμμεσους φόρους, σημαντική επιβάρυνση καταγράφεται και στους άμεσους φόρους. Η ονομαστική αύξηση των αμοιβών και του κατώτατου μισθού οδηγεί αυτόματα χιλιάδες εργαζόμενους σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, με αποτέλεσμα την αύξηση των εσόδων από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Την ίδια στιγμή, ενώ οι επίσημες εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου επιχειρούν να συγκρατήσουν τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό κοντά στο 3%, οι πραγματικοί δείκτες στην αγορά κατέγραψαν εξάρσεις που ξεπέρασαν το 5%. Αυτή η απόκλιση αποδεικνύει ότι η αγοραστική δύναμη των πολιτών συρρικνώνεται πραγματικά. Όπως επισημαίνουν διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΟΣΑ και το ΔΝΤ, η διατηρήσιμη ανάπτυξη συνδέεται άμεσα με τη συγκράτηση του κόστους διαβίωσης, ωστόσο η κυβερνητική πολιτική εστιάζει κυρίως στην προβολή των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.

Οι προβλέψεις για το μέλλον και η επιβάρυνση του 2027

Η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και στο επόμενο οικονομικό έτος, όπως αποτυπώνεται στο προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού που θα τεθεί προς συζήτηση στη Βουλή. Παρά τη ρητορική περί διατήρησης της αναπτυξιακής δυναμικής, η ραχοκοκαλιά των δημόσιων εσόδων παραμένει η βαριά φορολόγηση. Τα συνολικά έσοδα από φόρους προβλέπεται να αυξηθούν περαιτέρω κατά 2,8%, φτάνοντας τα 77,878 δισεκατομμύρια ευρώ.

Από το συνολικό αυτό ποσό, τα 29,4 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να προέλθουν από τον φόρο εισοδήματος και τα 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ από τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 42,431 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι εισπράξεις αναμένεται να αγγίξουν τα 16,995 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας νέα αύξηση κατά 620 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα προέλθει κυρίως από τη φορολόγηση των νέων ονομαστικών αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις.

Το ενδιάμεσο πλαίσιο και η συζήτηση για τη δημοσιονομική πολιτική

Η συνεχιζόμενη διόγκωση των φορολογικών εσόδων μέσω της διατήρησης υψηλών συντελεστών στα είδη πρώτης ανάγκης τροφοδοτεί τη δημόσια συζήτηση για την ανάγκη αναθεώρησης του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής. Ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, το κύριο αίτημα παραμένει η διοχέτευση του υπερπλεονάσματος στην άμεση ελάφρυνση των νοικοκυριών και στην αντιμετώπιση της δομικής ακρίβειας που επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολιτών.

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