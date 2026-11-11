Η εφορία επιστρατεύει τεχνητή νοημοσύνη και drones για να κυνηγήσει τη φοροδιαφυγή σε πραγματικό χρόνο

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Η εποχή που οι ελεγκτές της εφορίας έμπαιναν σε μια επιχείρηση αναζητώντας παραστατικά, τιμολόγια και αποδείξεις φαίνεται ότι περνά οριστικά στο παρελθόν. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει ένα νέο ψηφιακό «στρατηγείο», από το οποίο θα μπορεί να παρακολουθεί ελεγκτικές επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, να διασταυρώνει σε πραγματικό χρόνο οικονομικά στοιχεία και να αξιοποιεί ακόμη και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών.

Το νέο επιχειρησιακό κέντρο της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) φιλοδοξεί να μετατρέψει τους ελέγχους σε μια διαρκή επιχείρηση ψηφιακής επιτήρησης, με στόχο τη φοροδιαφυγή, το λαθρεμπόριο και τα οργανωμένα κυκλώματα οικονομικής απάτης.

Η διαφορά είναι ότι οι ελεγκτές δεν θα χρειάζεται να αναζητούν κάθε φορά πληροφορίες από διαφορετικές υπηρεσίες. Τα στοιχεία θα συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, επιτρέποντας στις αρμόδιες αρχές να συνδέουν πρόσωπα, επιχειρήσεις, οχήματα και συναλλαγές.

Ένα «μάτι» πάνω από τους ελέγχους

Το νέο κέντρο θα καταλαμβάνει τουλάχιστον 460 τετραγωνικά μέτρα και θα διαθέτει μεγάλες οθόνες, ψηφιακούς χάρτες, διαδραστικούς πίνακες και προηγμένα συστήματα επικοινωνίας.

Από εκεί θα παρακολουθούνται οι θέσεις των ελεγκτικών κλιμακίων και η εξέλιξη των επιχειρήσεων σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Μάλιστα, με ειδικά συστήματα ζωντανής μετάδοσης εικόνας και ήχου, το κέντρο θα μπορεί να βλέπει τι συμβαίνει την ώρα του ελέγχου και να παρέχει οδηγίες στους ελεγκτές.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αξιοποίηση εικόνας από drones, προσθέτοντας ακόμη ένα εργαλείο στην προσπάθεια εντοπισμού παράνομων δραστηριοτήτων.

Η νέα υποδομή θα διαθέτει επίσης πέντε ηχομονωμένους θαλάμους εργασίας, ενώ θα υποστηρίζει τον ταυτόχρονο συντονισμό διαφορετικών ελεγκτικών επιχειρήσεων.

Όλα τα στοιχεία σε μία οθόνη

Το μεγάλο όπλο της ΑΑΔΕ δεν θα είναι μόνο οι κάμερες και τα drones, αλλά κυρίως η δυνατότητα συγκέντρωσης και διασταύρωσης πληροφοριών από δεκάδες διαφορετικές πηγές.

Το myDATA, το eSEND, το ELENXIS, το ΕΛΕΓΧΟΣlive και το τελωνειακό ICISnet θα τροφοδοτούν το επιχειρησιακό κέντρο με στοιχεία για τιμολόγια, αποδείξεις, έσοδα, έξοδα, εισαγωγές και εξαγωγές.

Έτσι, οι ελεγκτές θα μπορούν να αναζητούν αποκλίσεις στις δηλώσεις ΦΠΑ, συναλλαγές που δεν συμβαδίζουν με τα δηλωμένα οικονομικά μεγέθη και περιπτώσεις που δημιουργούν υπόνοιες φοροδιαφυγής.

Στο μικροσκόπιο θα μπαίνει και η διακίνηση εμπορευμάτων και καυσίμων. Το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής, οι κωδικοί QR και τα συστήματα εισροών-εκροών θα συνδυάζονται με δεδομένα γεωεντοπισμού, επιτρέποντας την αναζήτηση ύποπτων φορτίων και διαδρομών.

Το ηλεκτρονικό δίχτυ θα απλώνεται ακόμη στο Ψηφιακό Πελατολόγιο Οχημάτων, στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, στο myCAR και στα μητρώα σκαφών αναψυχής, ενώ στο σύστημα θα ενσωματώνονται και πληροφορίες από καταγγελίες πολιτών.

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης πρόσθετες διασυνδέσεις με το Κτηματολόγιο και το σύστημα παρακολούθησης πλοίων AIS.

Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει να ενώνει τα κομμάτια

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία θα αναζητά μέσα σε τεράστιο όγκο δεδομένων μοτίβα και διασυνδέσεις που δύσκολα μπορούν να εντοπιστούν με έναν συμβατικό έλεγχο.

Για παράδειγμα, εάν σταματήσει για έλεγχο ένα βυτιοφόρο, το σύστημα θα μπορεί να αναζητά εάν το όχημα έχει εμφανιστεί σε άλλες υποθέσεις ή εάν ο ΑΦΜ της επιχείρησης με την οποία συνδέεται έχει ιστορικό παραβάσεων.

Αντίστοιχα, θα μπορεί να εντοπίζει σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, αναδεικνύοντας ύποπτα δίκτυα συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με εικονικά τιμολόγια ή οργανωμένη οικονομική απάτη.

Στόχος είναι να περιοριστούν οι τυχαίοι έλεγχοι και να δοθεί μεγαλύτερο βάρος σε περιπτώσεις με αυξημένες ενδείξεις παραβατικότητας. Βεβαίως, οι ηλεκτρονικές ενδείξεις θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από τους ελεγκτές, καθώς μια ύποπτη συναλλαγή δεν αποτελεί από μόνη της απόδειξη παρανομίας.

Ψηφιακός εξοπλισμός και νέα ερωτήματα

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη τον εξοπλισμό των ελεγκτών με tablets, smartphones και άλλες φορητές συσκευές, ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στις διαθέσιμες πληροφορίες.

Συνολικά προβλέπονται τουλάχιστον 456 άδειες χρηστών φορητών συσκευών, 45 χρήστες του επιχειρησιακού κέντρου και 15 χρήστες εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, με παράλληλη ανάπτυξη μηχανισμών κυβερνοασφάλειας.

Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, δεν είναι μόνο η τεχνολογία. Είναι το κατά πόσο αυτός ο μηχανισμός θα καταφέρει να χτυπήσει τη μεγάλη και οργανωμένη φοροδιαφυγή, αντί να εξαντλείται στους εύκολους στόχους.

Γιατί μπορεί η ΑΑΔΕ να αποκτά τη δυνατότητα να βλέπει περισσότερα, να διασταυρώνει ταχύτερα και να παρακολουθεί σχεδόν ταυτόχρονα τους ελέγχους, αλλά το πραγματικό αποτέλεσμα θα κριθεί από τις υποθέσεις που θα αποκαλύπτονται και τα έσοδα που θα επιστρέφουν στα δημόσια ταμεία.

Και, βεβαίως, από το κατά πόσο η διεύρυνση της ψηφιακής επιτήρησης θα συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων και αποφυγής αδικαιολόγητων ελέγχων.

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