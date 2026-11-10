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10.11.2026 12:37

Eurostat: Στο 5,7% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο – Eνέργεια και τρόφιμα οδηγούν την κούρσα

10.11.2026 12:37
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Αύξηση παρουσίασε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές εκτιμήσεις της Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο δείκτης διαμορφώθηκε στο 5,7%, έναντι περίπου 5,1% τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας άνοδο 0,6 ποσοστιαίων μονάδων μέσα σε έναν μήνα.

Ακόμη πιο έντονη είναι η διαφορά σε ετήσια βάση, καθώς τον Οκτώβριο του 2025 ο πληθωρισμός βρισκόταν στο 2%, ενώ έναν χρόνο αργότερα έφτασε στο 5,7%.

Tεράστιες οι αυξήσεις στην ενέργεια

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο του πληθωρισμού έπαιξαν οι μεγάλες ανατιμήσεις στα ενεργειακά προϊόντα. Ειδικότερα, σε ετήσια βάση, το πετρέλαιο θέρμανσης αυξήθηκε κατά 37,5%, το φυσικό αέριο κατά 80% και το πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ) κατά 39,4%.

Αυξημένη κατά 25% ήταν και η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, ενώ ο ηλεκτρισμός κατέγραψε άνοδο 17,9%.

Όπως επισημάνθηκε, οι πρόσφατες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων δεν αποτυπώνονται ακόμη στα στοιχεία του Οκτωβρίου, καθώς αφορούν τον Νοέμβριο.

Ως εκ τούτου, ενδέχεται να επηρεάσουν τα στοιχεία του πληθωρισμού του επόμενου μήνα.

Ακριβότερα τα αεροπορικά εισιτήρια – Τι συνέβη με τα τρόφιμα

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στο κόστος των αεροπορικών μεταφορών, με τα αεροπορικά εισιτήρια να είναι σχεδόν 33% ακριβότερα τον Οκτώβριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στα τρόφιμα, το μοσχαρίσιο κρέας συνέχισε την ανοδική του πορεία, με αύξηση 6,5% σε ετήσια βάση.

Αντίθετα, το ελαιόλαδο παρουσίασε μείωση 8,4%, συνεχίζοντας την αποκλιμάκωση της τιμής του.

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