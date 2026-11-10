Επίδομα θέρμανσης: Τα 10 «SOS» – Τι πρέπει να προσέξετε όσοι μένετε σε πολυκατοικία

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Προσοχή χρειάζεται στην διαδικασία υποβολή αίτησης από τις πολυκατοικίες για το επίδομα θέρμανσης που αναμένεται να ανοίξει μέσα στην μέρα.
Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορά τις πολυκατοικίες σχετικά με τη λήψη του επιδόματος όσων μένουν σε αυτές, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ενός προφίλ για το ενδιαφερόμενο σύνολο των διαμερισμάτων.
Το εν λόγω προφίλ της κάθε πολυκατοικίας σκιαγραφεί την αναλογία των χιλιοστών που κατέχει σε επιφάνεια κάθε διαμέρισμα.
Υπόχρεοι σύνταξης του προφίλ του ακινήτου είναι οι διαχειριστές ή οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τα θέματα ρύθμισης της εκάστοτε πολυκατοικίας.
Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, 10 είναι τα σημεία-κλειδιά που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι πολυκατοικιών για να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να τους στοιχίσει το επίδομα.
τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,
τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας αν υπάρχει,
τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,
τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,
το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.
2. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, πρέπει να ορίσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του, ώστε να δημιουργήσει στην πλατφόρμα myΘέρμανση το προφίλ της πολυκατοικίας.
Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για το επίδομα ανοίγουν σήμερα (10.11.2026) στην πλατφόρμα myΘέρμανση.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.
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