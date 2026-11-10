Επίδομα θέρμανσης: Τα 10 «SOS» – Τι πρέπει να προσέξετε όσοι μένετε σε πολυκατοικία

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Προσοχή χρειάζεται στην διαδικασία υποβολή αίτησης από τις πολυκατοικίες για το επίδομα θέρμανσης που αναμένεται να ανοίξει μέσα στην μέρα.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία αφορά τις πολυκατοικίες σχετικά με τη λήψη του επιδόματος όσων μένουν σε αυτές, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ενός προφίλ για το ενδιαφερόμενο σύνολο των διαμερισμάτων.

Το εν λόγω προφίλ της κάθε πολυκατοικίας σκιαγραφεί την αναλογία των χιλιοστών που κατέχει σε επιφάνεια κάθε διαμέρισμα.

Υπόχρεοι σύνταξης του προφίλ του ακινήτου είναι οι διαχειριστές ή οι εταιρείες διαχείρισης που έχουν αναλάβει τα θέματα ρύθμισης της εκάστοτε πολυκατοικίας.

Τα 10 «SOS»

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, 10 είναι τα σημεία-κλειδιά που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι διαχειριστές, ιδιοκτήτες και ένοικοι πολυκατοικιών για να αποφευχθούν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να τους στοιχίσει το επίδομα.

Οι διαχειριστές ή οι εκπρόσωποι των πολυκατοικιών ή οι εταιρείες διαχείρισης πολυκατοικιών, θα πρέπει να συμπεριλάβουν στην αίτηση τα ακόλουθα στοιχεία:

τον ΑΦΜ του διαχειριστή ή του προσώπου που εκπροσωπεί την πολυκατοικία ή της εταιρείας διαχείρισης της πολυκατοικίας,

τον Α.Φ.Μ. της πολυκατοικίας αν υπάρχει,

τον αριθμό της κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος ή μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχεί στην πολυκατοικία,

τα χιλιοστά συμμετοχής των διαμερισμάτων στις δαπάνες θέρμανσης,

το ονοματεπώνυμο των φυσικών προσώπων που διαμένουν στα διαμερίσματα τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως επαγγελματική στέγη.

2. Αν δεν υπάρχει διαχειριστής, πρέπει να ορίσουν ποιος θα αναλάβει τον ρόλο του, ώστε να δημιουργήσει στην πλατφόρμα myΘέρμανση το προφίλ της πολυκατοικίας.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία ΑΦΜ και αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία υπάρχουν στη Διαχείριση Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία θα πρέπει και τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν. Θα πρέπει να έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας στα προφίλ, επιλέγοντας τον σχετικό σύνδεσμο «Ορισμός ΑΦΜ». Σε περίπτωση αλλαγής διαχειριστή, θα πρέπει να δημιουργηθεί νέο προφίλ πολυκατοικίας από τον νέο διαχειριστή. Μέχρι να γίνει η ενεργοποίηση της πληρωμής για την πολυκατοικία, μπορεί να γίνει αλλαγή σε οποιοδήποτε στοιχείο της πολυκατοικίας. Δεν μπορεί να γίνει αλλαγή στοιχείων μετά την ενεργοποίηση. Τα ονόματα είναι ενδεικτικά και δεν επηρεάζουν την αίτηση. Σε περίπτωση που στο προφίλ πολυκατοικίας εμφανίζονται τα ονόματα προηγούμενων ενοίκων, τότε ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον νέο ένοικο (αν αυτός επιθυμεί να υποβάλλει αίτηση) σχετικά με τον αριθμό του διαμερίσματος που θα πρέπει να επιλέξει στο προφίλ της πολυκατοικίας (ας αναγράφει το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου ενοίκου). Αν δεν υπάρχει διαχειριστής στην πολυκατοικία ή δεν υπάρχει αριθμός κοινόχρηστης παροχής ρεύματος (μετρητής) στην πολυκατοικία θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες ποιος θα αναλάβει το ρόλο του διαχειριστή ώστε να δημιουργήσει μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, το προφίλ της πολυκατοικίας με τα διαμερίσματα, τα χιλιοστά θέρμανσης κ.λπ.. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει κοινόχρηστη παροχή ρεύματος, θα πρέπει να συμφωνηθεί με όλους τους ενοίκους/ιδιοκτήτες, ποιου ο αριθμός παροχής ρεύματος (συνήθως του διαχειριστή/εκπροσώπου) θα «παίξει» τον ρόλο της κοινόχρηστης παροχής ώστε να δηλωθεί στο προφίλ της πολυκατοικίας. Σε πολυκατοικία που το κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα ο κάθε ένοικος/ιδιοκτήτης πρέπει να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας και να προμηθευτείτε το είδος καυσίμου θέρμανσης με διαφορετικά παραστατικά αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις για το επίδομα ανοίγουν σήμερα (10.11.2026) στην πλατφόρμα myΘέρμανση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, ενώ η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης θα πληρωθεί πριν τα Χριστούγεννα έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026.

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