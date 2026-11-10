Η Μάλτα «μπλόκαρε» τους νέους φόρους στα προϊόντα καπνού – «Δυσανάλογες επιπτώσεις»

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Παρά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των 26 από τις 27 χώρες – μέλη της ΕΕ για την επιβολή ελάχιστων φορολογικών συντελεστών στα προϊόντα καπνού, η Μάλτα μπλόκαρε την εφαρμογή των νέων φορολογικών μέτρων, σύμφωνα με το Reuters.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σάιμον Χάρις σημείωσε ότι «στην ΕΕ αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία, όσον αφορά τα επιθέματα νικοτίνης, το άτμισμα και τον καπνό». Για να τεθεί σε εφαρμογή το νέο ευρωπαϊκό καθεστώς φορολόγησης των προϊόντων καπνού, το οποίο αναμένεται να αποτελέσει σημαντική πηγή εσόδων για την Ένωση, απαιτείται η ομόφωνη έγκριση και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ.

Εξηγώντας τη στάση της Βαλέτας, ο υπουργός Οικονομικών της Μάλτας, Κλάιντ Καρουάνα, επέμεινε ότι η φορολογική πολιτική παραμένει στην αρμοδιότητα των κρατών-μελών. Ο ίδιος εξήγησε ότι, παρότι η Μάλτα στηρίζει τους στόχους της προτεινόμενης νομοθεσίας, παραμένουν ανεπίλυτα αρκετά ζητήματα που έχει θέσει η κυβέρνησή της από την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Οι προτεινόμενοι ελάχιστοι φορολογικοί συντελεστές εξακολουθούν να είναι πολύ υψηλότεροι από εκείνους που ισχύουν σήμερα στη χώρα μας, παρά τις τελευταίες τροποποιήσεις που αφορούν τα σακουλάκια νικοτίνης», δήλωσε ο Καρουάνα, προειδοποιώντας ότι τέτοιες αυξήσεις ενδέχεται να έχουν «δυσανάλογες επιπτώσεις στη Μάλτα», ασκώντας κριτική στις προτάσεις για αυτόματη αναπροσαρμογή των φορολογικών συντελεστών και υποστηρίζοντας ότι θα καθιστούσαν το σύστημα πιο περίπλοκο και θα περιόριζαν σημαντικά την ευελιξία των κρατών-μελών να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες τους.

Το σχέδιο προβλέπει την επιβολή ελάχιστων φορολογικών συντελεστών σε νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης, όπως τα σακουλάκια νικοτίνης και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, καθώς και την αύξηση των συντελεστών που ισχύουν για παραδοσιακά προϊόντα καπνού, όπως τα τσιγάρα και ο καπνός για στριφτά. Ο Καρουάνα ξεκαθάρισε ότι η Μάλτα δεν μπορεί να στηρίξει την πρόταση με τη σημερινή της μορφή, επιμένοντας ότι απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκκρεμείς ενστάσεις της χώρας.

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