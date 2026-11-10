Μέσος μισθός Ελλάδα 2025: 18.800€ έναντι 41.500€ στην ΕΕ – Η σκληρή πραγματικότητα και η στασιμότητα που έρχεται

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Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 σκιαγραφούν μια αποκαρδιωτική εικόνα για τους εργαζομένους και το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας πως η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας παραμένει κάτω από το ήμισυ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, την ώρα που οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας προχωρούν με ρυθμούς χελώνας και οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία σέρνονται με τον πιο αργό ρυθμό σε ολόκληρη την ΕΕ.

Μισθοί 2025: Στην προτελευταία θέση της ΕΕ η Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε το 2025 στις 41.500 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με τις 39.800 ευρώ του 2024.

Στην κορυφή της κατάταξης φιγουράρει το Λουξεμβούργο με 85.600 ευρώ, ακολουθούμενο από τη Δανία (73.500 ευρώ) και την Ιρλανδία (64.400 ευρώ).

Στον αντίποδα, οι ετήσιες ονομαστικές αποδοχές στην Ελλάδα (χωρίς αποπληθωρισμό, προσαρμοσμένες σε πλήρη απασχόληση) αντιστοιχούν μόλις στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το χάσμα αυτό μεταφράζεται σε μια χαώδη απόσταση 22.700 ευρώ ετησίως.

Συλλογικές συμβάσεις: Ρυθμοί χελώνας και «παγωμένο» 2027

Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι απλώς η υφιστάμενη απόσταση, αλλά η έλλειψη προοπτικής.

Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας προχωρούν με ρυθμούς χελώνας , αφήνοντας τους εργαζομένους χωρίς ουσιαστικά εργαλεία διαπραγμάτευσης απέναντι στην ακρίβεια.

, αφήνοντας τους εργαζομένους χωρίς ουσιαστικά εργαλεία διαπραγμάτευσης απέναντι στην ακρίβεια. Η επόμενη μέρα (2027) προδιαγράφεται απογοητευτική: Με βάση τον σχεδιασμό και τις τάσεις, οι αποδοχές για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων αναμένεται να παραμείνουν και πάλι καθηλωμένες στα ίδια επίπεδα, διευρύνοντας διαρκώς την κοινωνική δυσαρέσκεια.

Η αγοραστική δύναμη και το «παραμύθι» των αποταμιεύσεων

Η τεράστια απόκλιση στους μισθούς γίνεται ασφυκτική όταν συνδυάζεται με το πραγματικό κόστος ζωής. Ακόμη και όταν παρουσιάζονται ονομαστικές αυξήσεις-ψίχουλα, η αγοραστική δύναμη των πολιτών εξανεμίζεται.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως καταδεικνύουν πρόσφατα στοιχεία (μεταξύ των οποίων και αναλύσεις από τη Eurobank), το αφήγημα περί δήθεν «αύξησης των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών» καταρρέει: το ήδη αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των Ελλήνων όχι μόνο δεν αφήνει περιθώρια ανακούφισης, αλλά απειλεί άμεσα την ίδια την κατανάλωση και την πορεία του ΑΕΠ.

Κοινωνική προστασία: Η Ελλάδα ουραγός στην ΕΕ

Την ίδια στιγμή, το δίχτυ κοινωνικής προστασίας αποδεικνύεται εξαιρετικά αδύναμο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat για το 2025, οι συνολικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ ανήλθαν σε 5,183 τρισ. ευρώ (αύξηση 4,9%), με τις παροχές γήρατος (συντάξεις) να απορροφούν το 41,5% και την υγειονομική περίθαλψη το 30%.

Στην Ελλάδα, ωστόσο:

Η αύξηση των δαπανών σε ευρώ ήταν μόλις 0,6% – η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση , με τη Ρουμανία στο +0,7% και τη Φινλανδία στο +1,3%, την ώρα που χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κινούνται με διψήφιους ρυθμούς (π.χ. Κροατία +15,4%).

, με τη Ρουμανία στο +0,7% και τη Φινλανδία στο +1,3%, την ώρα που χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κινούνται με διψήφιους ρυθμούς (π.χ. Κροατία +15,4%). Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι ελληνικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας κινούνται γύρω στο 21,9%, δηλαδή περίπου 5,6 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το διπλό αδιέξοδο

Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν μια αμείλικτη πραγματικότητα: χαμηλοί μισθοί χωρίς δυνατές συλλογικές συμβάσεις, προοπτικές στασιμότητας για το 2027 και ένα κράτος πρόνοιας που αδυνατεί να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές ταχύτητες. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

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