Μέσος μισθός Ελλάδα 2025: 18.800€ έναντι 41.500€ στην ΕΕ – Η σκληρή πραγματικότητα και η στασιμότητα που έρχεται

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Τα νέα στοιχεία της Eurostat για το 2025 σκιαγραφούν μια αποκαρδιωτική εικόνα για τους εργαζομένους και το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας πως η χώρα παραμένει εγκλωβισμένη στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο μέσος ετήσιος μισθός πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας παραμένει κάτω από το ήμισυ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, την ώρα που οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας προχωρούν με ρυθμούς χελώνας και οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία σέρνονται με τον πιο αργό ρυθμό σε ολόκληρη την ΕΕ.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε το 2025 στις 41.500 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με τις 39.800 ευρώ του 2024.
Στην κορυφή της κατάταξης φιγουράρει το Λουξεμβούργο με 85.600 ευρώ, ακολουθούμενο από τη Δανία (73.500 ευρώ) και την Ιρλανδία (64.400 ευρώ).
Στον αντίποδα, οι ετήσιες ονομαστικές αποδοχές στην Ελλάδα (χωρίς αποπληθωρισμό, προσαρμοσμένες σε πλήρη απασχόληση) αντιστοιχούν μόλις στο 45,3% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το χάσμα αυτό μεταφράζεται σε μια χαώδη απόσταση 22.700 ευρώ ετησίως.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, δεν είναι απλώς η υφιστάμενη απόσταση, αλλά η έλλειψη προοπτικής.
Η τεράστια απόκλιση στους μισθούς γίνεται ασφυκτική όταν συνδυάζεται με το πραγματικό κόστος ζωής. Ακόμη και όταν παρουσιάζονται ονομαστικές αυξήσεις-ψίχουλα, η αγοραστική δύναμη των πολιτών εξανεμίζεται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, όπως καταδεικνύουν πρόσφατα στοιχεία (μεταξύ των οποίων και αναλύσεις από τη Eurobank), το αφήγημα περί δήθεν «αύξησης των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών» καταρρέει: το ήδη αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης των Ελλήνων όχι μόνο δεν αφήνει περιθώρια ανακούφισης, αλλά απειλεί άμεσα την ίδια την κατανάλωση και την πορεία του ΑΕΠ.
Την ίδια στιγμή, το δίχτυ κοινωνικής προστασίας αποδεικνύεται εξαιρετικά αδύναμο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat για το 2025, οι συνολικές δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ ανήλθαν σε 5,183 τρισ. ευρώ (αύξηση 4,9%), με τις παροχές γήρατος (συντάξεις) να απορροφούν το 41,5% και την υγειονομική περίθαλψη το 30%.
Στην Ελλάδα, ωστόσο:
Τα στοιχεία αυτά σκιαγραφούν μια αμείλικτη πραγματικότητα: χαμηλοί μισθοί χωρίς δυνατές συλλογικές συμβάσεις, προοπτικές στασιμότητας για το 2027 και ένα κράτος πρόνοιας που αδυνατεί να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές ταχύτητες. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.
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