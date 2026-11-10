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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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10.11.2026 07:30

Στα 43,2 εκατ. τα κέρδη στην εμπορία πετρελαιοειδών το 2025 παρά τις εγχώριες ζημιές

10.11.2026 07:30
ADLIA_VENZINIS

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Στα 43,2 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν το 2025 τα καθαρά κέρδη των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών που εξετάζει το ΙΟΒΕ, από 11,9 εκατ. ευρώ το 2024. Η έκθεση, που δημοσιοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, καταγράφει βελτίωση των συνολικών αποτελεσμάτων παρά την υποχώρηση του τζίρου. Την κερδοφορία στήριξαν τα αεροπορικά καύσιμα και οι διεθνείς πωλήσεις. Η εμπορία καυσίμων εσωτερικού, με την ταξινόμηση που ακολουθεί η μελέτη, εμφάνισε ζημιές 8,8 εκατ. ευρώ προ φόρων.

Η μελέτη βασίζεται στα οικονομικά στοιχεία 12 εταιρειών που είναι μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος. Η αξία των πωλήσεών τους περιορίστηκε στα 13,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 6,5%, ενώ ο όγκος διαμορφώθηκε περίπου στα 14,1 εκατ. μετρικούς τόνους, μειωμένος κατά 0,4%. Η απόσταση ανάμεσα στις δύο μεταβολές δείχνει ότι η κάμψη ήταν πολύ εντονότερη στην αξία των πωλήσεων από ό,τι στις ποσότητες. Την ίδια περίοδο, το κόστος πωληθέντων μειώθηκε αναλογικά περισσότερο από τον τζίρο, με αποτέλεσμα τα μικτά κέρδη να αυξηθούν κατά περίπου 18 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ τόκων και φόρων διαμορφώθηκαν περίπου στα 106 εκατ. ευρώ, από 95 εκατ. ευρώ το 2024, με άνοδο 11,9%. Στο τελικό αποτέλεσμα, η έκθεση καταγράφει κέρδη μετά τους φόρους 47,9 εκατ. ευρώ από τον συνδυασμό αεροπορικών καυσίμων και διεθνούς εμπορίου. Στην εμπορία καυσίμων εσωτερικού οι ζημιές μετά τους φόρους υπολογίζονται σε 4,6 εκατ. ευρώ. Η ανάλυση αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών εμπορίας και η εγχώρια δραστηριότητα καταγράφεται συγκεντρωτικά, πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ επιχειρήσεων και δικτύων.

Επενδύσεις, πρατήρια και δημόσια έσοδα

Η άνοδος της συνολικής κερδοφορίας συνοδεύτηκε από αύξηση των επενδύσεων σε σχέση με το 2024. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν αναβαθμίσεις δικτύων και προσθήκη υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των πρατηρίων συνέχισε την πτωτική πορεία των προηγούμενων ετών. Οι δύο τάσεις αποτυπώνουν διαφορετικές όψεις της αγοράς. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αυξάνουν τις επενδύσεις σε επιλεγμένα σημεία του δικτύου, ακόμη και όταν ο συνολικός αριθμός των σημείων μειώνεται.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού από τους φόρους και τις λοιπές εισφορές που καταγράφονται στην έρευνα ανήλθαν περίπου σε 3,94 δισ. ευρώ. Οι πληρωμές προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα έφτασαν τα 54,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για διαφορετικές ροές από την εταιρική κερδοφορία. Τα δημοσιονομικά έσοδα αποτυπώνουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις και τις εισφορές που συνδέονται με τη δραστηριότητα, ενώ τα καθαρά κέρδη προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα εταιρικά έσοδα τα αντίστοιχα έξοδα και οι φόροι.

Για τα επόμενα χρόνια, το ΙΟΒΕ συνδέει την αναμενόμενη πίεση στις πωλήσεις με τη δυνατότητα χρηματοδότησης νέων επενδύσεων, όπως οι υποδομές ηλεκτροκίνησης. Η πίεση εκτιμάται ότι θα είναι μεγαλύτερη για τις μικρότερες επιχειρήσεις. Το σημείο που αναδεικνύει η έκθεση για τον επενδυτικό σχεδιασμό του κλάδου είναι ότι η συνολική βελτίωση του 2025 προήλθε από συγκεκριμένες δραστηριότητες, την ώρα που το εγχώριο σκέλος παρέμεινε ζημιογόνο και το δίκτυο πρατηρίων συνέχισε να περιορίζεται.

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