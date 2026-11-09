Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγουν οι αιτήσεις, μέχρι τα Χριστούγεννα η προκαταβολή – Η διαδικασία και τα αυξημένα ποσά

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Προ των πυλών η έναρξη των αιτήσεων για το φετινό επίδομα θέρμανσης, καθώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα myΘέρμανση αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία αύριο, Τρίτη 10 Νοεμβρίου.

Η πρώτη πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου.

Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση μέσω της ψηφιακής πύλης της ΑΑΔΕ, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Για τη φετινή περίοδο, προβλέπεται αύξηση του επιδόματος κατά 30%, με το ποσό της ενίσχυσης να διαμορφώνεται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας και τις ανάγκες θέρμανσης.

Αυξημένα τα ποσά

Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος αυξάνεται στα 130 ευρώ, από 100 ευρώ που ήταν την προηγούμενη περίοδο, ενώ το ανώτατο ποσό για τους περισσότερους δικαιούχους διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ, έναντι 800 ευρώ.

Σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, η οικονομική ενίσχυση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 1.560 ευρώ.

Το επίδομα αφορά νοικοκυριά που χρησιμοποιούν επιλέξιμες μορφές θέρμανσης, όπως:

Πετρέλαιο θέρμανσης

Φυσικό αέριο

Υγραέριο

Καυσόξυλα

Πέλετ

Ηλεκτρική ενέργεια

Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται, μεταξύ άλλων από:

Τα γεωγραφικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για τους δικαιούχους

Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος παραμένουν αμετάβλητα.

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά:

16.000 ευρώ για άγαμους, χήρους ή εν διαστάσει.

24.000 ευρώ για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Το ύψος της προκαταβολής θα διαφοροποιείται ανάλογα με το εάν ο δικαιούχος έχει λάβει το επίδομα και κατά την προηγούμενη περίοδο. Οι παλαιοί δικαιούχοι θα λάβουν προκαταβολή που αντιστοιχεί στο 60% του ποσού. Για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, η προκαταβολή θα αντιστοιχεί στο 50% της ενίσχυσης.

Πώς κάνετε αίτηση στο myΘέρμανση

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, η οποία είναι διαθέσιμη από την ψηφιακή πύλη myAADE.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή:

Εφαρμογές → Δημοφιλείς Εφαρμογές → myΘέρμανση

Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί TAXISnet.

Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οι δικαιούχοι θα πρέπει να δηλώσουν:

Το είδος της θέρμανσης που χρησιμοποιούν

Τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους

Τα απαραίτητα στοιχεία για το καθεστώς κατοικίας, εφόσον πρόκειται για ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού. Οι αιτούντες οφείλουν να καταχωρίσουν έγκυρο IBAN, στο οποίο εμφανίζονται ως δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι, ώστε να καταστεί δυνατή η πίστωση του επιδόματος.

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