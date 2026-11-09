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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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09.11.2026 07:26

Στα 98 δολάρια διαπραγματεύεται το Brent, στα 87 ευρώ το φυσικό αέριο – Στάση αναμονής με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ με Ιράν

09.11.2026 07:26
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Mε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να βρίσκονται σε εξέλιξη οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής στις αγορές εμπορευμάτων και οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν υπό σχετική πίεση.

Ειδικότερα, οι τιμές του αργού πετρελαίου τύπου Brent κινούνται σταθεροποιητικά, πάνω από τα 98 δολάρια ανά βαρέλι στη συνεδρίαση της Δευτέρας (9.11.2026) διατηρώντας τις απώλειες της προηγούμενης εβδομάδας, αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι εξαιρετικά απίθανο να εγκρίνει περαιτέρω πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Στο ίδιο μοτίβο και το αμερικανικού τύπου αργό WTI ενισχύεται οριακά πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ παραδέχθηκε επίσης ότι η σύγκρουση, η οποία οδήγησε στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου και της βενζίνης, συνέβαλε στην ιστορική ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές. Την περασμένη εβδομάδα, η τιμή του Brent σημείωσε βουτιά άνω του 13%, εν μέσω προσδοκιών ότι οι Δημοκρατικοί θα πίεζαν για μια ταχεία επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, μετρίασε την αισιοδοξία για μια πιθανή σημαντική εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντας τα αιτήματα του Ιράν, έως τώρα, απαράδεκτα.

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