Οι απάτες «ξύπνησαν» την ΑΑΔΕ: Σχέδιο για τις εταιρείες φαντάσματα, που αλλάζουν ΑΦΜ, αφήνουν φέσια και συνεχίζουν κανονικά

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Ίδιο μαγαζί, ίδια δουλειά, ίδιοι άνθρωποι στο τιμόνι. Στα χαρτιά, όμως, άλλη εταιρεία, άλλο ΑΦΜ και άλλος διαχειριστής. Η δραστηριότητα συνεχίζεται και οι απλήρωτοι φόροι και εισφορές μένουν στην προηγούμενη εταιρεία. Αυτό το κόλπο επιχειρεί να κόψει η ΑΑΔΕ, εξετάζοντας αν μπορεί να παρεμβαίνει πριν ολοκληρωθεί η έναρξη μιας επιχείρησης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δηλωμένος εταίρος ή διαχειριστής ενεργεί για λογαριασμό τρίτων.

Οι πρόσφατες υποθέσεις με εταιρείες-φαντάσματα και «αχυρανθρώπους» άφησαν πίσω τους οφειλές εκατομμυρίων ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ. Ο μηχανισμός ξεκινά με ένα πρόσωπο που εμφανίζεται στα εταιρικά έγγραφα ως μέτοχος, εταίρος ή διαχειριστής. Άλλοι, όμως, ελέγχουν στην πράξη την επιχείρηση, παίρνουν τις αποφάσεις και εισπράττουν τα κέρδη.

Όταν μαζευτούν τα χρέη, όσοι έχουν τον πραγματικό έλεγχο μπορούν να εγκαταλείψουν το παλιό εταιρικό σχήμα και να στήσουν καινούργιο, βάζοντας άλλο πρόσωπο στη θέση του διαχειριστή. Στο μητρώο εμφανίζεται μια νέα επιχείρηση. Στην πράξη, η δουλειά μπορεί να συνεχίζεται ακόμη και στον ίδιο χώρο, από τους ίδιους ανθρώπους, με νέο ΑΦΜ. Ο λογαριασμός για τους φόρους και τις εισφορές μένει στο προηγούμενο.

Πότε η ψηφιακή έναρξη θα σταματά για έλεγχο

Μία από τις λύσεις που εξετάζει η ΑΑΔΕ είναι να σταματά η αυτόματη ολοκλήρωση της έναρξης όταν τα στοιχεία μιας αίτησης δείχνουν αυξημένο κίνδυνο. Σε αυτή την περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να παρουσιαστεί στην ΑΑΔΕ, ώστε να γίνει πρόσθετος έλεγχος πριν προχωρήσει η διαδικασία.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε στο MEGA ότι ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκολία με την οποία μπορεί πλέον να ανοίξει μια επιχείρηση. Όπως εξήγησε, οι υποθέσεις που έχουν ήδη αποκαλυφθεί έδωσαν στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για κοινά χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις. «Δεν λέμε να μη συσταθεί εταιρεία, αλλά να σε δούμε πρώτα», είπε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή, εφόσον προχωρήσει, αφορά κυρίως τη στιγμή του ελέγχου. Η ΑΑΔΕ θέλει να μπορεί να εξετάζει ποιος βρίσκεται πίσω από μια νέα εταιρεία πριν αυτή ξεκινήσει να λειτουργεί, αντί να ψάχνει τις διαδρομές των προσώπων και των ΑΦΜ αφού έχουν συσσωρευτεί οι οφειλές.

Οι διαδρομές από εταιρεία σε εταιρεία

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να μπουν πρόσωπα που έχουν εμφανιστεί επανειλημμένα ως εταίροι ή διαχειριστές σε επιχειρήσεις με μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη ή σοβαρές φορολογικές εκκρεμότητες. Η ΑΑΔΕ εξετάζει επίσης πώς θα αξιοποιήσει στοιχεία για τις διαδοχικές αλλαγές στη διοίκηση μιας εταιρείας και τη συμμετοχή των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα.

Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται περισσότερες διασταυρώσεις ανάμεσα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και στις βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, καθώς και έλεγχοι για την ταυτοποίηση των πραγματικών δικαιούχων. Το ζητούμενο είναι να φανεί αν πίσω από διαφορετικές εταιρείες και διαφορετικές υπογραφές βρίσκονται τα ίδια πρόσωπα. Μια διαδοχή αλλαγών που φαίνονται ασύνδετες όταν εξετάζονται χωριστά μπορεί να αποκτήσει άλλη σημασία όταν οι εταιρικές διαδρομές οδηγούν ξανά στους ίδιους ανθρώπους.

Τα ακριβή κριτήρια που θα ενεργοποιούν την πρόσκληση για φυσική παρουσία παραμένουν υπό εξέταση. Για τις αιτήσεις στις οποίες προκύπτουν οι σχετικές ενδείξεις, ο σχεδιασμός προβλέπει ένα επιπλέον στάδιο πριν από την έναρξη. Για τις υπόλοιπες, η διαδικασία προβλέπεται να συνεχίσει να ολοκληρώνεται ψηφιακά.

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