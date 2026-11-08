Θεσσαλονίκη: Στο Παπαγεωργίου οπαδός του Παναθηναϊκού που παρασύρθηκε από Ι.Χ.

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Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε ένας οπαδός του Παναθηναϊκού ηλικίας 29 ετών, ο οποίος παρασύρθηκε από αυτοκίνητο, το βράδυ της Κυριακής, μετά την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ThessPost.gr το συμβάν σημειώθηκε στην οδό Κώττα Ρούλια, στην περιοχή «Γιαννιτσών». Ένα διερχόμενο αυτοκίνητο χτύπησε τον οπαδό του Παναθηναϊκού, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε και διακόμισε τον 29χρονο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

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