Κορυδαλλός: Σύλληψη 18χρονου και 16χρονου για ληστεία σε βάρος 15χρονου στο μετρό

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Στη σύλληψη δύο νεαρών, ηλικίας 18 και 16 ετών, που κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος 15χρονου επιβάτη στον σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλός», προχώρησαν αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (ΓΑΔΑ).

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου 2026, όταν οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 18χρονος αλλοδαπός και ένας 16χρονος ημεδαπός, προσέγγισαν τον ανήλικο ενώ κινούνταν προς το επίπεδο επικύρωσης εισιτηρίων του σταθμού. Ασκώντας σωματική βία, του αφαίρεσαν αλυσίδα από τον λαιμό και απομακρύνθηκαν.

Έπειτα από προανακριτική έρευνα και αναζητήσεις, αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού εντόπισαν τους δύο νεαρούς το απόγευμα της 2ας Νοεμβρίου, στον σταθμό Μετρό «Νίκαια» και στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν για ληστεία κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση.

Στη συνέχεια, οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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