Αραγτσί: «Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έχουν διακοπεί λόγω της ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές»

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Οι διπλωματικές συνομιλίες που είχαν ενταθεί πρόσφατα με στόχο την επίλυση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν διακοπεί λόγω του «σοκ» που προκλήθηκε από την συντριπτική ήττα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος του Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

«Τις τελευταίες ημέρες, δεν έχουν υπάρξει περαιτέρω επισκέψεις (από μεσολαβητές) και ο λόγος είναι το σοκ που προκάλεσαν σε όλους τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών», δήλωσε ο Αραγτσί στην κρατική τηλεόραση.

«Θα χρειαστεί λίγος χρόνος πριν το κλίμα γίνει ευνοϊκό για την επανέναρξη των επισκέψεων των μεσολαβητών. Πρέπει να κάνουμε υπομονή», πρόσθεσε.

Σε ανάρτηση στο X, ωστόσο, ο Ιρανός ΥΠΕΞ προέτρεψε τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αποφασίσει για το σχέδιο που πρότεινε η Τεχεράνη για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

«Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι έκαναν την επιλογή τους. Ήρθε η ώρα για τον Λευκό Οίκο να κάνει τη δική του», έγραψε, υποστηρίζοντας ότι η ιρανική πρόταση να ανοίξει ξανά, υπό συνθήκες, το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα, «εξακολουθεί να ισχύει».

«Εκπληρώστε τους όρους, συμπεριλαμβανομένου του τερματισμού του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, και θα δείτε αποτελέσματα. Ή επιλέξτε τον πόλεμο, και θα δείτε τους άγρυπνους και σκληραγωγημένους στη μάχη πολεμιστές μας να εξαπολύουν την κόλαση», συνέχισε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναγνώρισε ότι ο πόλεμος στο Ιράν, με την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εκλογική ήττα του κόμματός του.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για την επίλυση του πολέμου, που πυροδοτήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου από τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στην Τεχεράνη, είχαν ενταθεί πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές.

Και μετά τις εκλογές, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, μεσολαβούσας χώρας, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι από την αμερικανική πλευρά, «η πρόθεση παρέμεινε, όπως και η βούληση να ληφθούν μέτρα για την εξεύρεση μιας λύσης».

Παράλληλα, ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι σχεδιάζει να δημιουργήσει μια ομάδα εργασίας για να μπλοκάρει τις χερσαίες οδούς που οδηγούν στο Ιράν -όπου, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρτό, μεταφέρονται όπλα και παράνομα αγαθά- αυξάνοντας την οικονομική πίεση στη χώρα, τα λιμάνια της οποίας ήδη υπόκεινται σε ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ σε απάντηση στο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Το Ιράν επανέλαβε πρόσφατα την ετοιμότητά του να ανοίξει ξανά τα Στενά, μέσα σε δύο μέρες, αν η Ουάσινγκτον συμφωνούσε, εκτός από την κατάπαυση του πυρός, να ξεπαγώσει ιρανικά περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό, να άρει τις κυρώσεις στον πετρελαϊκό του τομέα και να τερματίσει τον ναυτικό αποκλεισμό.

Οι ΗΠΑ είχαν απορρίψει μια αρχική πρόταση προς τούτο αυτό το καλοκαίρι.

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