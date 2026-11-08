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08.11.2026 21:19

Τραγικό ναυάγιο στη Σενεγάλη: Νεκροί οι 34 από τους 35 μετανάστες που επέβαιναν σκάφος

08.11.2026 21:19
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Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ναυάγιο ενός σκάφους με μετανάστες, που σημειώθηκε χθες βράδυ στα ανοικτά των ακτών του Κεμπεμέρ, στη βορειοδυτική Σενεγάλη, σύμφωνα με νέο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης της Σενεγάλης και μια ΜΚΟ.

«Τουλάχιστον 34 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας απροσδιόριστος αριθμός ατόμων» «αγνοείται σε αυτό το θαλάσσιο ατύχημα», έγραψε το πρακτορείο ειδήσεων της Σενεγάλης (APS). Ο αριθμός επιβεβαιώθηκε από τη ΜΚΟ Δράση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Φιλία (ADHA), η οποία δήλωσε ότι το ναυάγιο «στοίχισε τη ζωή σε 34 ανθρώπους» και άφησε «μόνο έναν επιζώντα», σε ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σενεγάλη: Ναυάγιο σκάφους με μετανάστες – Τουλάχιστον 34 νεκροί

«Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες κινητοποιούνται για να συνεχίσουν την έρευνα, να διασώσουν τυχόν επιζώντες και να στηρίξουν τις οικογένειες», δήλωσε νωρίτερα το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soleil, το ναυάγιο σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Λουμπούλ, στην περιοχή Λούγκα (περιφέρεια Κεμπεμέρ), μεταξύ Ντακάρ και Σεν-Λουί.

«Πιστεύεται ότι τα περισσότερα θύματα προέρχονται από τις πόλεις Λεόνα και Τιέπ», στην ίδια περιοχή, προσθέτει η εφημερίδα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας από τη Δυτική Αφρική, μεταξύ των οποίων 635 κατά τους πρώτους πέντε μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την οργάνωση για τα δικαιώματα των μεταναστών Walking Borders.

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