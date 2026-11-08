ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0: Έχασαν τα… άχαστα οι κρητικοί και έμειναν στην ισοπαλία

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Ο ΟΦΗ σπατάλησε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά γκολ δεν βρήκε απέναντι στον Ατρόμητο μένοντας στο 0-0 στο Παγκρήτιο στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Ένα αποτέλεσμα που «φρέναρε» τους Κρητικούς μετά από δύο σερί νίκες και τους άφησε στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ ο Ατρόμητος μετά τη νίκη του κόντρα στον Βόλο, πήρε έναν πολύτιμο βαθμό στο Ηράκλειο και ανέβηκε στη 12η θέση.

Ο ΟΦΗ μπήκε με διάθεση να απειλήσει και δημιούργησε τις πρώτες αξιόλογες στιγμές της αναμέτρησης. Στο 10’, έπειτα από γύρισμα του Αθανασίου μέσα στην περιοχή, ο Κόντρο επιχείρησε να εκτελέσει στην κίνηση, αλλά δεν βρήκε στόχο. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ντίκμαν γέμισε προς την περιοχή, με τον Κρίζμανιτς να παίρνει την κεφαλιά, χωρίς να καταφέρει να βρει ούτε την εστία ούτε τον Πούγγουρα, ο οποίος είχε κινηθεί στο δεύτερο δοκάρι.

Η πίεση των Κρητικών συνεχίστηκε και στο 20’, όταν ο Ντίκμαν γύρισε ξανά την μπάλα στην περιοχή. Ο Φούντας δεν μπόρεσε να κοντρολάρει, ο Κόντρο επιχείρησε γυριστό σουτ, όμως ο Τσακμάκης παρενέβη σωτήρια. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η απειλή στο 33’, με τον Ντίκμαν να δημιουργεί από τη δεξιά πλευρά και τον Φούντα να εκτελεί με τη μία, στέλνοντας την μπάλα λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη.

Στο 62’ ο ΟΦΗ έφτασε και στο γκολ, έπειτα από γρήγορη αντεπίθεση. Ο Αθανασίου τροφοδότησε τον Νους, εκείνος προχώρησε και έβγαλε την μπάλα στην περιοχή, όπου ο Κόντρο εκτέλεσε στην κίνηση και την έστειλε στα δίχτυα. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR και on field review, ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ του Μπουχαλάκη στον Καραμάνη στην αρχή της φάσης, ακυρώνοντας το τέρμα.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να αναζητούν το γκολ και μετά το 70’. Στο 73’ ο Χατζηγιοβάνης εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ, με τον Χουτεσιώτη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή επέμβαση, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο ίδιος παίκτης βρέθηκε ξανά σε θέση εκτέλεσης, έπειτα από όμορφη πάσα του Αϊτόρ, αλλά το σουτ του σταμάτησε στα σώματα των αμυντικών.

Στο 79’ ο Χατζηγιοβάνης έκανε το γέμισμα στην περιοχή, ο Φούντας πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι, αλλά αστόχησε από κοντά, ενώ στο 89’ μία προσπάθεια του Τσαντίλα σταμάτησε πάνω στα σώματα των παικτών του ΟΦΗ, στην τελευταία καλή στιγμή του αγώνα.

Διαιτητής: Φώτης Πολυχρόνης (Πιερίας)

Κίτρινες: 13’ Φούντας, 19’ Ανδρούτσος, 51’ Μπουχαλάκης – 54 Σερζίνιο, 71’ Περέα, 80’ Πνευμονίδης

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Πούγγουρας, Νικολάου (87’ Γκονζάλες), Κρίζμανιτς (46’ λ.τρ. Σιέλης), Ντίκμαν (68’ Χατζηγιοβάνης), Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (68’ Καραχάλιος), Αθανασίου, Φούντας, Νους (71’ Αϊτόρ), Κόντρο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος (84’ Ούρονεν), Καραμάνης, Μουτουσαμί (84’ Τσιγγάρας), Οφόρι (72’ λ.τρ. Λύρατζης), Τσούμπερ, Σερζίνιο (69’ Πνευμονίδης), Περέα (84’ Τσαντίλας).

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