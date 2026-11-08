Στην Ήπειρο τη Δευτέρα ο Αλέξης Τσίπρας: «Πού είσαι ρε πρόεδρε, σε περιμένουμε να πιούμε… τσί’πρα» (Video)

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Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας θα κάνει περιοδεία στην Ήπειρο, στα Γιάννενα και την Πρέβεζα.

«Θα πιούμε και… τσί’πρα» ( δηλαδή… τσίπουρα)», σημειώνει ο ίδιος σε σχετικό βίντεο που ανάρτησε στα social media.

«Νοέμβριος, ο μήνας που βγάζουμε Τσίπρα στην Ήπειρο», «Πού είσαι ρε πρόεδρε, σε περιμένουμε», αναφέρουν δύο κορίτσια που συμμετέχουν στο βίντεο.

Όπως σημειώνει, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, «Νοέμβρης στην Ήπειρο χωρίς καζάνια για τσί’πρα, δεν γίνεται. Μετά την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Καλαμάτα, επόμενος σταθμός μου η Ήπειρος. Συνεχίζουμε τις συναντήσεις μας με τον κόσμο που επιμένει να ζει και να δημιουργεί στον τόπο του. Αυτή τη φορά σε μια από τις πιο αδικημένες περιφέρειες της χώρας μας. Αλλά με ανθρώπους με δύναμη, αξιοπρέπεια και αστείρευτο πείσμα. Θα τα πούμε κι από κοντά, θα πιούμε και τσί’πρα φυσικά».

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