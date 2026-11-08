search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 21:56
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2026 21:35

NASA: Ψάχνει νέους αστροναύτες για να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη

08.11.2026 21:35
artemis selini 654- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε μια νέα εποχή όπου πλέον δεν είναι είδηση το ταξίδι στο φεγγάρι αλλά… η αποίκηση στη Σελήνη, μας βάζει η NASA, η οποία ψάχνει επισήμως πλέον μια νέα γενιά αστροναυτών, που θα μπορούσαν να ζήσουν και να εργαστούν στο φεγγάρι.

Η NASA άνοιξε τις αιτήσεις για την τελευταία επέκταση του προγράμματος Artemis, τονίζοντας ότι οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα βοηθήσουν «στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ανθρωπότητας στο διάστημα», καθώς κατασκευάζεται μια βάση στη Σελήνη και σχεδιάζονται οι πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Τα νέα ανακοινώθηκαν το Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι για την προώθηση της εξερεύνησης της Σελήνης, καθώς και των εξελίξεων στην αεροπορία και την τεχνολογία, όπως γράφει ο Guardian.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ενταχθούμε στο σώμα αστροναυτών της NASA», δήλωσε ο διευθυντής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν. «Τα άτομα που θα επιλέξουμε θα μπορούσαν να περπατήσουν στη Σελήνη, να ζήσουν και να εργαστούν στη Σεληνιακή Βάση και να βοηθήσουν στην πρωτοπορία των συστημάτων και των λειτουργιών που τελικά θα μεταφέρουν πληρώματα στον Άρη».

Οι διαδικασίες πάντως δεν θα αργήσουν αφού η NASA θα κάνει την τελική της επιλογή στα τέλη του 2027 για να ξεκινήσει την εκπαίδευση της επόμενης τάξης υποψηφίων αστροναυτών.

Ο οργανισμός άνοιξε τελευταία φορά αιτήσεις για νέους αστροναύτες το 2024, δεχόμενος τελικά 10 νέους αστροναύτες από περισσότερους από 8.000 αιτούντες τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Για όσους υποβάλουν αίτηση, το να γίνουν αστροναύτες της NASA είναι κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική ευκαιρία», δήλωσε ο Scott Tingle, επικεφαλής αστροναύτης και πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Αστροναυτών στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον. «Είναι μια ευκαιρία να ενταχθείτε σε μια κληρονομιά εξερευνητών που έχουν ωθήσει τα όρια της ανακάλυψης και διαδραματίζουν ρόλο στις αποστολές που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα».

Από τη δεκαετία του 1960, η NASA έχει επιλέξει 370 ανθρώπους για να εκπαιδευτούν ως υποψήφιοι αστροναύτες για όλο και πιο απαιτητικές αποστολές. Ο οργανισμός έχει αυτή τη στιγμή 32 αστροναύτες που δραστηριοποιούνται.

Ο Isaacman και άλλοι επικεφαλής των οργανισμών παρουσίασαν πρόσφατα τις φιλοδοξίες της NASA να επιστρέψουν Αμερικανοί στη Σελήνη το 2028. Τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin σκοπεύουν να υποστηρίξουν μια επανδρωμένη προσσελήνωση.

Σύμφωνα με τη NASA, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες των ΗΠΑ και να έχουν είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά, ιατρικά προσόντα, εκπαίδευση ως πιλότοι ή διετή εμπειρία σε σχετικό διδακτορικό πρόγραμμα.

Απαιτούνται επίσης τρία χρόνια «σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας».

Οι υποψήφιοι πιλότοι πρέπει να έχουν είτε 750 ώρες κυβερνήτη ενός αεριωθούμενου αεροσκάφους υψηλών επιδόσεων, είτε 1.500 συνολικές ώρες πτήσης σε άλλο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων ή 1.000 συνολικές ώρες πτήσης σε αεροσκάφος περιστροφικών πτερύγων.

Οι αιτούντες έχουν προθεσμία έως τις 23:59 της Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου, για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

Διαβάστε επίσης:

Τραγικό ναυάγιο στη Σενεγάλη: Νεκροί οι 34 από τους 35 μετανάστες που επέβαιναν σκάφος

Ροζ σκάνδαλο με άρωμα κατασκοπείας στην Nvidia: Η γυναίκα που φέρεται να τον πλησίασε ερωτικά για να κλέψει πληροφορίες για λογαριασμό της Κίνας

Politico: Με έλλειμμα 7 δισεκατομμύρια ευρώ το ΝΑΤΟ στη στρατιωτική βοήθεια που υποσχέθηκε στην Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έχουν διακοπεί λόγω της ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές»

artemis selini 654- new
ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Ψάχνει νέους αστροναύτες για να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη

lando-norris
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Νόρις θριάμβευσε στη Βραζιλία και η Mercedes πήρε τον τίτλο κατασκευαστών

PROSFYGES
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό ναυάγιο στη Σενεγάλη: Νεκροί οι 34 από τους 35 μετανάστες που επέβαιναν σκάφος

ofi-atromitos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0: Έχασαν τα… άχαστα οι κρητικοί και έμειναν στην ισοπαλία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
spyros_bibilas
LIFESTYLE

Έκκληση Μπιμπίλα σε δημοσιογράφους για τον Ερρίκο Πετιλόν

airbnb_2707_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Διπλό μπλόκο της Εφορίας τον Νοέμβριο, με πρόστιμα που φτάνουν το διπλάσιο του μισθώματος

noutela-1
CUCINA POVERA

Πανεύκολη μους νουτέλα με 2 υλικά

opados-oaka
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Οπαδός του Παναθηναϊκού πήδηξε στην τάφρο του ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Video)

fantaroi
ΕΛΛΑΔΑ

Προς απόλυση ο φασίστας ΕΠΟΠ που έσβησε τσιγάρο σε φαντάρο, μετά την καταγγελία Κουτσούμπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.11.2026 21:53
aragtsi
ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έχουν διακοπεί λόγω της ήττας των Ρεπουμπλικάνων στις ενδιάμεσες εκλογές»

artemis selini 654- new
ΚΟΣΜΟΣ

NASA: Ψάχνει νέους αστροναύτες για να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη

lando-norris
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Ο Νόρις θριάμβευσε στη Βραζιλία και η Mercedes πήρε τον τίτλο κατασκευαστών

1 / 3