NASA: Ψάχνει νέους αστροναύτες για να ζήσουν και να εργαστούν στη Σελήνη

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Σε μια νέα εποχή όπου πλέον δεν είναι είδηση το ταξίδι στο φεγγάρι αλλά… η αποίκηση στη Σελήνη, μας βάζει η NASA, η οποία ψάχνει επισήμως πλέον μια νέα γενιά αστροναυτών, που θα μπορούσαν να ζήσουν και να εργαστούν στο φεγγάρι.

Η NASA άνοιξε τις αιτήσεις για την τελευταία επέκταση του προγράμματος Artemis, τονίζοντας ότι οι επιτυχημένοι υποψήφιοι θα βοηθήσουν «στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ανθρωπότητας στο διάστημα», καθώς κατασκευάζεται μια βάση στη Σελήνη και σχεδιάζονται οι πρώτες επανδρωμένες αποστολές στον Άρη.

Τα νέα ανακοινώθηκαν το Σάββατο κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι για την προώθηση της εξερεύνησης της Σελήνης, καθώς και των εξελίξεων στην αεροπορία και την τεχνολογία, όπως γράφει ο Guardian.

«Αυτή είναι μια εξαιρετική στιγμή για να ενταχθούμε στο σώμα αστροναυτών της NASA», δήλωσε ο διευθυντής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν. «Τα άτομα που θα επιλέξουμε θα μπορούσαν να περπατήσουν στη Σελήνη, να ζήσουν και να εργαστούν στη Σεληνιακή Βάση και να βοηθήσουν στην πρωτοπορία των συστημάτων και των λειτουργιών που τελικά θα μεταφέρουν πληρώματα στον Άρη».

Οι διαδικασίες πάντως δεν θα αργήσουν αφού η NASA θα κάνει την τελική της επιλογή στα τέλη του 2027 για να ξεκινήσει την εκπαίδευση της επόμενης τάξης υποψηφίων αστροναυτών.

Ο οργανισμός άνοιξε τελευταία φορά αιτήσεις για νέους αστροναύτες το 2024, δεχόμενος τελικά 10 νέους αστροναύτες από περισσότερους από 8.000 αιτούντες τον Σεπτέμβριο του 2025.

«Για όσους υποβάλουν αίτηση, το να γίνουν αστροναύτες της NASA είναι κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική ευκαιρία», δήλωσε ο Scott Tingle, επικεφαλής αστροναύτης και πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής Αστροναυτών στο Διαστημικό Κέντρο Johnson της NASA στο Χιούστον. «Είναι μια ευκαιρία να ενταχθείτε σε μια κληρονομιά εξερευνητών που έχουν ωθήσει τα όρια της ανακάλυψης και διαδραματίζουν ρόλο στις αποστολές που θα διαμορφώσουν το μέλλον της ανθρωπότητας στο διάστημα».

Από τη δεκαετία του 1960, η NASA έχει επιλέξει 370 ανθρώπους για να εκπαιδευτούν ως υποψήφιοι αστροναύτες για όλο και πιο απαιτητικές αποστολές. Ο οργανισμός έχει αυτή τη στιγμή 32 αστροναύτες που δραστηριοποιούνται.

Ο Isaacman και άλλοι επικεφαλής των οργανισμών παρουσίασαν πρόσφατα τις φιλοδοξίες της NASA να επιστρέψουν Αμερικανοί στη Σελήνη το 2028. Τόσο η SpaceX όσο και η Blue Origin σκοπεύουν να υποστηρίξουν μια επανδρωμένη προσσελήνωση.

Σύμφωνα με τη NASA, όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες των ΗΠΑ και να έχουν είτε μεταπτυχιακό δίπλωμα στις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική ή τα μαθηματικά, ιατρικά προσόντα, εκπαίδευση ως πιλότοι ή διετή εμπειρία σε σχετικό διδακτορικό πρόγραμμα.

Απαιτούνται επίσης τρία χρόνια «σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας».

Οι υποψήφιοι πιλότοι πρέπει να έχουν είτε 750 ώρες κυβερνήτη ενός αεριωθούμενου αεροσκάφους υψηλών επιδόσεων, είτε 1.500 συνολικές ώρες πτήσης σε άλλο αεροσκάφος σταθερών πτερύγων ή 1.000 συνολικές ώρες πτήσης σε αεροσκάφος περιστροφικών πτερύγων.

Οι αιτούντες έχουν προθεσμία έως τις 23:59 της Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου, για να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.

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