Οι ΗΠΑ επιστρέφουν στη Σελήνη: Τι αναζητούν οι αστροναύτες και γιατί σχεδιάζουν μόνιμη παρουσία – Η νέα αποστολή Artemis

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Περισσότερο από μισό αιώνα μετά την τελευταία επανδρωμένη προσελήνωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζουν την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη, αυτή τη φορά όχι απλώς για να επαναλάβουν το ιστορικό επίτευγμα του προγράμματος Apollo, αλλά με τη φιλοδοξία να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μόνιμη ανθρώπινη παρουσία στο φεγγάρι και, αργότερα, για αποστολές στον Άρη.

Το φιλόδοξο εγχείρημα βρέθηκε ξανά στο προσκήνιο μετά την επίσκεψη των αστροναυτών της αποστολής Artemis III στον Λευκό Οίκο, όπου συναντήθηκαν με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του επικεφαλής της NASA, Τζάρεντ Άιζακμαν.

Μάλιστα, οι αστροναύτες παρουσίασαν στον Αμερικανό πρόεδρο ένα σεληνιακό πέτρωμα που είχε συλλέξει ο Άλαν Σέπαρντ κατά την αποστολή Apollo 14, συνδέοντας συμβολικά την εποχή των πρώτων κατακτήσεων με το νέο πρόγραμμα εξερεύνησης.

AMERICA IS GOING BACK TO THE MOON. 🚀



Artemis III astronauts visit the White House. pic.twitter.com/0MkvuQkMKO — The White House (@WhiteHouse) October 30, 2026

Πότε θα επιστρέψουν οι άνθρωποι στη Σελήνη

Η Artemis III, που προγραμματίζεται για το 2027, θα πραγματοποιήσει μια αποστολή διάρκειας περίπου 14 ημερών σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, με στόχο να δοκιμαστούν οι κρίσιμες διαδικασίες σύνδεσης του διαστημοπλοίου Orion με τα συστήματα προσελήνωσης που αναπτύσσουν οι εταιρείες SpaceX και Blue Origin.

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Αμερικανούς αστροναύτες Ράντι Μπρέσνικ, Φρανκ Ρούμπιο και Αντρέ Ντάγκλας, καθώς και τον Ιταλό αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος Λούκα Παρμιτάνο.

Εφόσον οι δοκιμές ολοκληρωθούν επιτυχώς, θα ακολουθήσει η Artemis IV το 2028, με στόχο την πρώτη επανδρωμένη προσελήνωση από το 1972, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Apollo 17.

Τι ελπίζουν να βρουν στη Σελήνη

Το μεγαλύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει ο νότιος πόλος της Σελήνης, όπου υπάρχουν ενδείξεις για σημαντικές ποσότητες παγωμένου νερού μέσα σε κρατήρες που παραμένουν διαρκώς στη σκιά.

Η αναζήτηση και μελέτη αυτού του πάγου θεωρείται καθοριστική, καθώς το νερό θα μπορούσε μελλοντικά να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για τις ανάγκες των αστροναυτών, αλλά και για την παραγωγή οξυγόνου και καυσίμων πυραύλων, εφόσον αναπτυχθούν οι κατάλληλες τεχνολογίες.

Παράλληλα, οι επιστήμονες επιδιώκουν να μελετήσουν τη γεωλογική ιστορία της Σελήνης, τη σύσταση του υπεδάφους της και τις δυνατότητες αξιοποίησης τοπικών πόρων, ώστε οι μελλοντικές αποστολές να εξαρτώνται λιγότερο από τον ανεφοδιασμό από τη Γη.

Ο απώτερος στόχος δεν είναι μια σύντομη επίσκεψη, αλλά η δημιουργία μιας βιώσιμης σεληνιακής βάσης, όπου άνθρωποι και ρομποτικά συστήματα θα μπορούν να πραγματοποιούν επιστημονικές αποστολές μεγαλύτερης διάρκειας.

Η Σελήνη ως ενδιάμεσος σταθμός για τον Άρη

Πίσω από το πρόγραμμα Artemis βρίσκεται και ένας ευρύτερος γεωπολιτικός ανταγωνισμός, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να διατηρήσουν την πρωτοκαθεδρία τους στην εξερεύνηση του Διαστήματος, την ώρα που και η Κίνα προωθεί το δικό της πρόγραμμα επανδρωμένης προσελήνωσης.

Για τη NASA, ωστόσο, η Σελήνη αποτελεί και ένα απαραίτητο πεδίο δοκιμών για πολύ πιο μακρινά ταξίδια. Η παρατεταμένη παραμονή ανθρώπων σε ένα εχθρικό περιβάλλον, η προστασία από την ακτινοβολία και η ανάπτυξη αυτόνομων συστημάτων υποστήριξης ζωής είναι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν πριν επιχειρηθεί μια επανδρωμένη αποστολή στον Άρη.

Η μεγάλη διαφορά από την εποχή του Apollo είναι ότι οι Αμερικανοί δεν σχεδιάζουν απλώς να ξαναπατήσουν στη Σελήνη, αλλά να μάθουν πώς μπορούν να παραμείνουν εκεί. Και αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ανθρώπινης εξερεύνησης του Διαστήματος.

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