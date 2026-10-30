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30.10.2026 21:47

Eνδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Αριθμός ρεκόρ 47,9 εκατομμυρίων Αμερικανών έχει ήδη ψηφίσει – Αυξημένη συμμετοχή από Δημοκρατικούς, Αφροαμερικανούς και ισπανόφωνους

30.10.2026 21:47
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Αριθμός ρεκόρ 47,9 εκατομμυρίων Αμερικανών έχουν ήδη ψηφίσει στις ενδιάμεσες εκλογές, με υψηλή αύξηση της συμμετοχής σε πολλές κρίσιμες Πολιτείες και περισσότερους Δημοκρατικούς παρά Ρεπουμπλικάνους ψηφοφόρους να έχουν ασκήσει μέχρι τώρα το εκλογικό δικαίωμά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Το «Εκλογικό Εργαστήρι» (Election Lab) του Πανεπιστημίου της Φλόριντας έχει μετρήσει μέχρι τώρα 47.922.669 πρόωρες ψήφους σε πανεθνικό επίπεδο. Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί στις ενδιάμεσες εκλογές του 2022, με 45,9 εκατομμύρια ψήφους.

Φέτος, 226 εκατομμύρια άνθρωποι περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τρίτη, όμως είναι δυνατόν να ψηφίσει κανείς και εκ των προτέρων.

Η αύξηση της συμμετοχής που παρατηρείται φέτος είναι ιδιαίτερα εμφανής σε Πολιτείες που θεωρούνται αμφίρροπες. Στο Τέξας, όπου ο Δημοκρατικός υποψήφιος για τη Γερουσία Τζέιμς Ταλαρίκο ελπίζει να βάλει τέλος σε τρεις δεκαετίες ρεπουμπλικανικής κυριαρχίας, περισσότεροι από 6 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ήδη ψηφίσει μέχρι την Τετάρτη. Η αυτοπρόσωπη συμμετοχή αυξήθηκε κατά περίπου 50% σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022.

Υψηλή είναι επίσης η συμμετοχή στη Βόρεια και τη Νότια Καρολίνα. Στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής αντιμετωπίζει δυσκολίες, ο αριθμός των πρόωρων ψήφων την περασμένη εβδομάδα ήταν μεγαλύτερος σχεδόν κατά δύο τρίτα σε σύγκριση με τις εκλογές του 2022, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Στις Πολιτείες που καταγράφουν την πολιτική τοποθέτηση των ψηφοφόρων, οι Δημοκρατικοί είναι σημαντικά περισσότεροι από τους Ρεπουμπλικάνους που επιλέγουν να ψηφίσουν πρόωρα: περίπου 44%, έναντι 31% και 25% για τους ανεξάρτητους ή εκείνους που στηρίζουν μικρότερα κόμματα.

Αυξημένη είναι και η συμμετοχή των Αφροαμερικανών και των ισπανόφωνων, στις Πολιτείες που ανακοινώνουν τέτοια στοιχεία των ψηφοφόρων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι οι αριθμοί αυτοί δεν θα πρέπει να ερμηνευθούν ως ένδειξη του τελικού αποτελέσματος. Η πολιτική τοποθέτηση ενός ψηφοφόρου δεν σημαίνει ότι θα ψηφίσει οπωσδήποτε τον υποψήφιο του κόμματός του. Επιπλέον, δεκάδες εκατομμύρια Αμερικανοί θα πάνε στις κάλπες ανήμερα των εκλογών, την Τρίτη.

Στις προηγούμενες εκλογές, οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν την τάση να ψηφίζουν κυρίως ανήμερα των εκλογών, κάτι που θα μπορούσε να ανατρέψει το προβάδισμα των Δημοκρατικών. Επίσης, η αυξημένη πρόωρη συμμετοχή δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι και η συνολική συμμετοχή θα είναι αυξημένη.

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