Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του στην Πόλη – Ήττα με 83-68 από την Εφές

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague.
Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.
Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ, αφήνοντας τεράστια κενά κυρίως κοντά στο καλάθι, κομβικοί παίκτες όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, η άμυνα δεν λειτούργησε με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις και μοιραία το «τριφύλλι» υπέστη τη δεύτερη εφετινή ήττα του. Αυτή μάλιστα εξασφαλίστηκε τρία λεπτά πριν το φινάλε, όταν η Αναντολού Εφές απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, διαμορφώνοντας το 80-65 στο 37΄ και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκη, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους…
Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, αλλά με αργοπορημένη αφύπνιση, ο Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, ενώ στους 11 περιορίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από την Εφές πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίους τους Μπρούνο Φερνάντο και Κόλιν Μάλκολμ.
Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68
Διαβάστε επίσης:
Χτύπημα για τον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο λόγω επέμβασης στον μηνίσκο
Ο Νίκος Γκάλης ανακοίνωσε την έκδοση της αυτοβιογραφίας του: «Ήρθε η ώρα να ακούσετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια»
Ίντερ και Μίλαν αποκάλυψαν το νέο τους γήπεδο: Το εντυπωσιακό «Generali Stadium» που θα αντικαταστήσει το Σαν Σίρο (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.