Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του στην Πόλη – Ήττα με 83-68 από την Εφές

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Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.

Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ, αφήνοντας τεράστια κενά κυρίως κοντά στο καλάθι, κομβικοί παίκτες όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, η άμυνα δεν λειτούργησε με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις και μοιραία το «τριφύλλι» υπέστη τη δεύτερη εφετινή ήττα του. Αυτή μάλιστα εξασφαλίστηκε τρία λεπτά πριν το φινάλε, όταν η Αναντολού Εφές απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, διαμορφώνοντας το 80-65 στο 37΄ και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκη, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους…

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, αλλά με αργοπορημένη αφύπνιση, ο Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, ενώ στους 11 περιορίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από την Εφές πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίους τους Μπρούνο Φερνάντο και Κόλιν Μάλκολμ.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68

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