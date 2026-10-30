search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 22:22
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2026 22:16

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του στην Πόλη – Ήττα με 83-68 από την Εφές

30.10.2026 22:16
pao-efes

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τα 16 λάθη, η κάκιστη βραδιά των ψηλών του και η ανισσοροπία στην άμυνα, οδήγησαν τον Παναθηναϊκό στην ήττα στη μόλις δεύτερη εφετινή εκτός έδρας δοκιμασία του στη Euroleague.

Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν 83-68 από την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, για την 9η αγωνιστική, βλέποντας το ρεκόρ τους να υποχωρεί σε 7-2 και δίνοντας την ευκαιρία στους «κυνηγούς» τους στην κορυφή για «συγκατοίκηση». Στον αντίποδα, η τουρκική ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά τη βαριά ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας το ρεκόρ της σε 4-5.

Η γραμμή ψηλών του Παναθηναϊκού δεν εμφανίστηκε ποτέ στο παρκέ, αφήνοντας τεράστια κενά κυρίως κοντά στο καλάθι, κομβικοί παίκτες όπως ο Σιλβέν Φρανσίσκο έμειναν μακριά από τον καλό εαυτό τους, η άμυνα δεν λειτούργησε με εξαίρεση κάποιες εκλάμψεις και μοιραία το «τριφύλλι» υπέστη τη δεύτερη εφετινή ήττα του. Αυτή μάλιστα εξασφαλίστηκε τρία λεπτά πριν το φινάλε, όταν η Αναντολού Εφές απάντησε με ένα εντυπωσιακό σερί 14-0, διαμορφώνοντας το 80-65 στο 37΄ και μπαίνοντας πρόωρα σε τροχιά νίκη, απέναντι στους «πράσινους» που έδειχναν να έχουν αποδεχθεί τη μοίρα τους…

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, αλλά με αργοπορημένη αφύπνιση, ο Κέντρικ Ναν με 17 πόντους, ενώ στους 11 περιορίστηκε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Από την Εφές πέντε παίκτες τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, με κορυφαίους τους Μπρούνο Φερνάντο και Κόλιν Μάλκολμ.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68

Διαβάστε επίσης:

Χτύπημα για τον Ολυμπιακό: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο λόγω επέμβασης στον μηνίσκο

Ο Νίκος Γκάλης ανακοίνωσε την έκδοση της αυτοβιογραφίας του: «Ήρθε η ώρα να ακούσετε την ιστορία μου με τα δικά μου λόγια»

Ίντερ και Μίλαν αποκάλυψαν το νέο τους γήπεδο: Το εντυπωσιακό «Generali Stadium» που θα αντικαταστήσει το Σαν Σίρο (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao-efes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του στην Πόλη – Ήττα με 83-68 από την Εφές

sia-kosioni
MEDIA

Σία Κοσιώνη για την έκρηξη στην Πλάκα: «Η οικογένεια μου κινδύνευσε, γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το σημείο»

xoriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε και η κόρη του «αρχιλογιστή» – «Εκτελούσαμε εντολές, λένε οι κατηγορούμενοι

endiameses ekloges
ΚΟΣΜΟΣ

Eνδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Αριθμός ρεκόρ 47,9 εκατομμυρίων Αμερικανών έχει ήδη ψηφίσει – Αυξημένη συμμετοχή από Δημοκρατικούς, Αφροαμερικανούς και ισπανόφωνους

patriot
ΚΟΣΜΟΣ

«Πράσινο φως» από Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την πώληση πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka-new
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μαζί με μένα έμαθε και όλη η Ελλάδα ότι το όριο ταχύτητας στην Ποσειδώνος είναι 50χλμ» (Video)

ste symboulio epikrateias
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανατροπή από το ΣτΕ: «Σβήνουν» παλιά φορολογικά πρόστιμα – Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στην 5ετία

mpakogiannis 665- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ούτε διαδικτυακά ο Μπακογιάννης κι ας ήταν για τη Γκράβα η συνεδρίαση στο δήμο

aftokinito_service_2810_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάνω λίγα χιλιόμετρα με το αυτοκίνητο - Χρειάζεται service κάθε χρόνο;

karystianou new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Καρυστιανού κατέθεσε τελικά μόνη της στεφάνι στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30.10.2026 22:19
pao-efes
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Παναθηναϊκός πλήρωσε τα λάθη του στην Πόλη – Ήττα με 83-68 από την Εφές

sia-kosioni
MEDIA

Σία Κοσιώνη για την έκρηξη στην Πλάκα: «Η οικογένεια μου κινδύνευσε, γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το σημείο»

xoriatiko
ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε και η κόρη του «αρχιλογιστή» – «Εκτελούσαμε εντολές, λένε οι κατηγορούμενοι

1 / 3