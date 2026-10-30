Άδωνις Γεωργιάδης: Ανέβασε επιστολή ακροάτριας του Πορτοσάλτε για τα νοσοκομεία του Λονδίνου και την «πρωτοφανή δουλειά στο ελληνικό ΕΣΥ»

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Την εμπειρία Ελληνίδας από το βρετανικό σύστημα υγείας δημοσιοποίησε ο υπουργός Υγείας, αναδεικνύοντας τις συγκρίσεις με το ΕΣΥ.

Μια μακροσκελή επιστολή ακροάτριας του Άρη Πορτοσάλτε, στην οποία περιγράφονται οι δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την αναζήτηση ιατρικής περίθαλψης στο Λονδίνο, δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να αναδείξει τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Η γυναίκα περιγράφει πολύωρη αναμονή σε δημόσιο νοσοκομείο, υψηλές χρεώσεις στον ιδιωτικό τομέα και μια, όπως υποστηρίζει, πλημμελή ιατρική εξέταση. Αντιπαραβάλλει την εμπειρία της με τις υπηρεσίες του ελληνικού συστήματος υγείας και απονέμει εύσημα στον υπουργό.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν, πάντως, και οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί της για όσους ασκούν κριτική στα ελληνικά νοσοκομεία, τους οποίους αποκαλεί «ελληνάρες», «μονίμως αγανακτισμένους» και «κακομοίρηδες».

Πρόκειται για προσωπική μαρτυρία, η οποία δεν αρκεί από μόνη της για συνολική αξιολόγηση των δύο συστημάτων υγείας.

Μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του @ArisPortosalte μετά την χθεσινή μας εκπομπή. Το ανεβάζω χωρίς τα προσωπικά δεδομένα του:



«Φίλε ‘Αρη καλημέρα.



Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ αν και επί πολλά χρόνια καθημερινή ακροάτριά σου. Παρακολουθώντας ωστόσο την συζήτησή σου με… October 30, 2026

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του @ArisPortosalte μετά την χθεσινή μας εκπομπή. Το ανεβάζω χωρίς τα προσωπικά του δεδομένα:

«Φίλε ‘Αρη καλημέρα. Είναι η πρώτη φορά που επικοινωνώ αν και επί πολλά χρόνια καθημερινή ακροατρία σου. Παρακολουθώντας ωστόσο τη συζήτησή σου με τον Αδωνι το πρωϊνό της 29/10 αισθάνθηκα ότι έπρεπε να μοιραστώ την πρόσφατη εμπειρία μου σε νοσοκομεία του Λονδίνου. Ταξίδεψα πριν δύο εβδομάδες με συμπτώματα ίωσης. Γενική κακούχια, αδυναμία, ρινική συμφόρηση, ήπιο μπήχα. Τις ημέρες πριν την αναχώρησή μου έκανα τρία τετραπλά τεστ (γρίππη Α/Β, covid, RSV), όλα αρνητικά. Στο Λονδίνο τα συμπτώματα εντάχθηκαν. Καθώς τα περσινά Χριστούγεννα τα πέρασα στο νοσοκομείο με πνευμονία προκληθείσα από τον RSV, θορυβήθηκα. Επισκέφθηκε αρχικά το Cromwell Bupa Hospital (ιδιωτικό νοσοκομείο αλλά σε walking distance από το ξενοδοχείο μου) και ζήτησε να με ακροαστεί ένας γιατρός. Με ενημέρωσαν ότι η ακρόαση θα στοιχίσει £191, ήτοι 230€, νόμιζα ότι παράκουσα λόγω συμφόρησης, επανέλαβα το ποσό, μου το επιβεβαίωσαν. Γνωρίζοντας ότι οι ιδιώτες γιατροί της Harley Street χρεώνουν £500-£600 την επίσκεψη, πήγα στο δημόσιο Westminster and Chelsea Hospital. Η εμπειρία μου: Κατά την πρώτη επίσκεψη αναμονή 6 ώρες, δεν είχα το κουράγιο να περιμένω τόσο πολύ με μάσκα και προφανή δυσκολία στην αναπνοή, οπότε αποχώρησα. Το ίδιο βράδυ ανέβασα κάποια δέκατα (37.8), τη νύχτα μού ήταν εξαιρετικά δύσκολο να αναπνεύσω, οπότε η επομένη ακολούθησε δεύτερη επίσκεψη στο ίδιο νοσοκομείο. Στάθηκα τυχερή, αναμονή μόνο 4 ώρες. ‘Εχω δώσει τα στοιχεία μου, κανείς δεν με ρώτησε για το ιατρικό μου ιστορικό, οπότε κάποια στιγμή ακούω να με καλούν για την εξέταση. Έχετε ακροαστεί ποτέ, αγαπητέ, πάνω από τα ρούχα; Χωρίς να σας ζητήσετε ιατρικό ιστορικό, υφιστάμενη φαρμακευτική αγωγή, πρόσφατα συμπτώματα, να ζητήσετε να πάρετε βαθιές αναπνοές και να κάνετε; Περιέγραφα όσα αισθάνονται ότι έπρεπε να γνωρίζει ο GP, δεν σημείωσε το παραμικρό, μου είπε “You’re fine” και η επίσκεψη είχε τελειώσει. Περιττό να σας πω ότι η διάγνωση έγινε με FaceTime με την παθολόγο μου στην Αθήνα – ευτυχώς, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού. Κατά τα λοιπά, στα φαρμακεία δεν έβρισκα φυσιολογικό ορό και όταν ζητούσα να αγοράσω τετραπλό τεστ με κοιτούσαν σαν να ζητούσα μονόκερο!! Σε κεντρικότατο φαρμακείο της Brompton στο Knighsbridge η φαρμακοποιός, με γνήσια έκπληξη, με ρώτησε αν μόνο μπορούμε να βρούμε τέτοια τεστ στα φαρμακεία στην Αθήνα. Ναι, της απάντησης, και κοστίζουν 3€. Να σημειώσω επίσης ότι την επομένη της επίσκεψης, το νοσοκομείο επικοινώνησε για να μου ζητήσει τα ασφαλιστικά μου στοιχεία (είχα δώσει τον ΑΜΚΑ μου και τους είχα πει για το e-efka) καθώς δεν καλύπτουν ανασφάλιστους, και θα έπρεπε να πληρώσουν για την εξέταση. Εδώ, ένα μπράβο σε Πιερρακάκη για τις εξαιρετικές υπηρεσίες του ψηφιακού κράτους: εξέδωσα την Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης in no time! Συνοψίζοντας, η δουλειά που έχει γίνει στον χώρο της υγείας από τους Αδωνι δεν έχει προηγούμενο. Του αξίζουν πολύ περισσότερα εύσημα από ένα Μπράβο.’Εχω κουραστεί να ακούω τους ελληνάρες που δεν έχουν βγει από τα όρια του νομού τους και δεν έχουν καμμία εμπειρία διαμονής στο εξωτερικό να διατυπώνουν και άποψη για την κατάσταση των νοσοκομείων και γενικότερα της παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα. Μονίμως αγανακτισμένοι, αδικημένοι, κακομοίρηδες – μίρλα, αλλά με άποψη!! Στις κόρες μου, οι σπουδές τους στην Αγγλία, πέραν των αντιβιώσεων που τους δίνω κάθε φορά που έρχονται Ελλάδα για κάθε ενδεχόμενο (γιατί η αντιβίωση είναι απαγορευμένη λέξη στη Μ. Βρετανία), έχω δώσει σαφείς εντολές σε περίπτωση ανάγκης να κλείσουν αμέσως εισιτήρια. επιστροφή στην Ελλάδα – και φθηνότερα από την Harley Street και, το σημαντικότερο, σε σίγουρα χεριά. Σε ευχαριστώ που αφιέρωσες τον χρόνο, που γνωρίζω καλά ότι δεν έχεις, σου εύχομαι καλή δύναμη, υγεία και κουράγιο να αντέχεις. ΑΝ»

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