Πολωνία: Θεσμικός «σεισμός» με καταγγελίες για «πραξικόπημα» στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Επέστρεψε εσπευσμένα ο πρόεδρος Ναβρότσκι (Video)

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Σε μετωπική σύγκρουση με απρόβλεπτες πολιτικές και θεσμικές προεκτάσεις εξελίσσεται η αντιπαράθεση στην Πολωνία για τον έλεγχο της Δικαιοσύνης. Η ένταση κορυφώθηκε μετά την απομάκρυνση του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου από τα καθήκοντά του, με την ηγεσία του θεσμού να κάνει λόγο για παράνομη κατάληψη, να καταγγέλλει απόπειρα «πραξικοπήματος» και την αστυνομία να επεμβαίνει στις εγκαταστάσεις του ανώτατου δικαστικού οργάνου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι, «τέθηκε σε αναστολή καθηκόντων, με την ηγεσία του θεσμού να αμφισβητεί τη νομιμότητα της απόφασης και να καταγγέλλει απόπειρα παράνομης κατάληψης του Δικαστηρίου».

🚨🇵🇱 COUP D'ÉTAT IN POLAND?!



Police are BLOCKING Constitutional Tribunal President Bogdan Święczkowski from entering his own court!



He and a group of MPs have CUT THROUGH THE CHAINS to get inside. President Nawrocki is rushing back to Warsaw! pic.twitter.com/I0O5G431PA — Global Dissident (@GlobalDiss) October 30, 2026

Οι εξελίξεις ήταν τέτοιες, ώστε ο πρόεδρος της χώρας, Κάρολ Ναβρότσκι, αποφάσισε να ακυρώσει την επίσκεψή του στη Σενεγάλη και να επιστρέψει στην Πολωνία. Το αεροσκάφος που τον μετέφερε είχε ήδη ξεκινήσει το ταξίδι, όταν έγινε γνωστή η επέμβαση της αστυνομίας στο Συνταγματικό Δικαστήριο και η αναστολή των καθηκόντων του προέδρου του.

🚨🇵🇱 Tensions are ESCALATING outside Poland's Constitutional Tribunal in Warsaw as protesters gather and police tighten security around the building.



Three people have already been ARRESTED after reportedly climbing over the court's fence, while police say objects were thrown at… https://t.co/cgcAjRiZ1d pic.twitter.com/3M4iuqjTVa — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 30, 2026

«Σε μια στιγμή όπως αυτή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω το ταξίδι μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», ανακοίνωσε ο Ναβρότσκι μέσω X.

W takim momencie Prezydent musi być w Polsce. Przerywam lot do Senegalu. Wracam 🇵🇱 — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) October 30, 2026

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, υπερασπίστηκε τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες, συνδέοντάς τες με την αποκατάσταση της νομιμότητας στη λειτουργία των θεσμών. Σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Μετά από χρόνια αναρχίας υπό την ηγεσία του PiS (σ.σ. κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη), αυτή η διαδικασία είναι δύσκολη, ενίοτε επώδυνη, και απαιτεί αποφασιστική δράση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. October 30, 2026

Αστυνομική επέμβαση και εκατέρωθεν καταγγελίες για παράνομες ενέργειες

Η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου ήρθε έπειτα από επεισόδια που εκτυλίχθηκαν έξω από το κτίριο. Σύμφωνα με την αστυνομία, η επέμβαση πραγματοποιήθηκε μετά τη ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων κατά των αστυνομικών, όπως μετέδωσε το Reuters.

Polish President Nawrocki cut short his flight to Senegal on Friday and returned to Poland after police entered the Constitutional Tribunal and its president, Bogdan Swieczkowski, was suspended.



Police cited violent incidents outside the court, including objects thrown at… — Clash Report (@clashreport) October 30, 2026

🚨 KOMUNIKAT KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI



W związku z pojawiającymi się w przestrzeni informacyjnej przekazami mającymi na celu dezinformację opinii publicznej w zakresie działań Policji na terenie przyległym do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiamy rzeczywisty… pic.twitter.com/tj7Sf2y9Uz October 30, 2026

Την ίδια στιγμή, η πλευρά του Συνταγματικού Δικαστηρίου αμφισβητεί ευθέως τη νομιμότητα των ενεργειών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του θεσμού, γίνεται λόγος για «παράνομη κατάληψη» της ιστοσελίδας του δικαστηρίου, ενώ σημειώνεται ότι ο Μπόγκνταν Σβιέτσκοφσκι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρός του.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει, μάλιστα, ιδιαίτερα βαριές αιτιάσεις επισημαίνοντας ότι: «Όλα τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαπράττουν το αδίκημα του πραξικοπήματος».

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego.



Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański.



Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego.



Wszystkie osoby uczestniczące w… — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026

Τα σημερινά γεγονότα αποτελούν την πιο πρόσφατη εκδήλωση μιας παρατεταμένης διαμάχης για τη σύνθεση και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, η οποία έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε παράλυση τον θεσμό. Οι διαφωνίες αφορούν κυρίως τους διορισμούς των δικαστών και το ποια πολιτική και θεσμική πλευρά έχει δικαίωμα να καθορίζει τη σύνθεσή του.

Ειδικότερα, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, ο Ναβρότσκι, σύμμαχος της πρώην εθνικιστικής κυβέρνησης, δεν προχώρησε στην ορκωμοσία τριών από τους έξι δικαστές που είχε επιλέξει το κοινοβούλιο. Από την πλευρά του, ο Σβιέτσκοφσκι εμπόδισε την ανάληψη καθηκόντων από δικαστές που είχαν εκλεγεί με την υποστήριξη της σημερινής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Η «κληρονομιά» του PiS και η σύγκρουση για τη Δικαιοσύνη

Για να γίνει κατανοητό το βάθος της σημερινής κρίσης, πρέπει να ανατρέξει κανείς στις αλλαγές που προώθησε το εθνικοσυντηρητικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του. Οι παρεμβάσεις στη σύνθεση και στον τρόπο λειτουργίας των δικαστικών οργάνων είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με βασικό σημείο αντιπαράθεσης τη συμβατότητά τους με την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και τις αρχές του κράτους δικαίου.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας, ο Τουσκ επιχείρησε να ακυρώσει τις αλλαγές της προηγούμενης περιόδου, υποστηρίζοντας ότι στόχος του είναι η επαναφορά της ανεξαρτησίας των δικαστικών θεσμών. Οι κινήσεις αυτές, ωστόσο, συνάντησαν την αντίσταση του προέδρου Ναβρότσκι, ο οποίος έχει τη στήριξη του PiS και αποδίδει στην κυβέρνηση πρόθεση να θέσει τη Δικαιοσύνη υπό τον δικό της έλεγχο.

Κομβικό σημείο της αντιπαράθεσης αποτέλεσε η επιλογή νέων μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η άρνηση του προέδρου της χώρας να επικυρώσει με την ορκωμοσία ορισμένους από τους διορισμούς. Στη συνέχεια, ακολούθησαν διαδικασίες ορκωμοσίας που αμφισβητήθηκαν, καθώς και διαφωνίες για το κατά πόσο οι νεοεκλεγέντες δικαστές μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις εργασίες του θεσμού.

Η αντιπαράθεση έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια μιας διαφωνίας για πρόσωπα και διορισμούς. Κυβέρνηση και προεδρία αμφισβητούν ανοιχτά τη νομιμότητα των ενεργειών της άλλης πλευράς, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε εξέλιξη μια βαθιά θεσμική σύγκρουση.

Στο επίκεντρο βρίσκεται πλέον το ποιος νομιμοποιείται να διοικεί το Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά και το κατά πόσο οι αποφάσεις του θα γίνονται αποδεκτές από το σύνολο των κρατικών θεσμών.

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