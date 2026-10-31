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31.10.2026 01:06

Γερμανία: Συναγερμός για τις φοιτητικές διαδηλώσεις σε 30 πόλεις – «Οχυρώνονται» τα καταστήματα υπό τον φόβο επεισοδίων και λεηλασιών

31.10.2026 01:06
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Διαδηλώσεις σε 30 πόλεις της Γερμανίας, με τουλάχιστον 160.000 άτομα να έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετοχή τους, διοργανώνει σήμερα, Σάββατο, η πρωτοβουλία «Η Gen Z ρυθμίζει», σε συνέχεια των συγκεντρώσεων που προηγήθηκαν στη Γαλλία, στην Ιταλία, στο Βέλγιο και αλλού. Οι γερμανικές Αρχές προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο βίαιων επεισοδίων, ενώ πολλές επιχειρήσεις λαμβάνουν ίδια μέτρα προστασίας.

Η πρωτοβουλία «H Gen Z ρυθμίζει» καλεί σε διαδηλώσεις στο Βερολίνο, στην Κολωνία, στην Φρανκφούρτη, στο Μόναχο και σε άλλες πόλεις, διεκδικώντας καλύτερη εκπαίδευση και προσιτή διαβίωση, αλλά και προστασία του κλίματος, ανάκληση των περικοπών στις πολιτικές πρόνοιας, ακύρωση των εξοπλισμών και της επιτήρησης μέσω π.χ. καμερών. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής, οι διοργανωτές εξαπέλυσαν σοβαρές κατηγορίες εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης: «Κύριε Μερτς, θα ασκούμε το θεμελιώδες δικαίωμά μας στο συνέρχεσθαι μέχρι να σταματήσετε να μας αγνοείτε», τόνισαν, ενώ υποστήριξαν ότι η νέα γενιά αισθάνεται εγκαταλελειμμένη και θεωρεί ότι δεν ακούγεται από τους πολιτικούς. Ξεκαθάρισαν επίσης ότι τάσσονται κατά της βίας και απορρίπτουν τις ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία.

«Να είστε δυνατοί. Να συμμετέχετε σε πολιτικά κόμματα. Αλλά μην είστε βίαιοι. Οι νέοι έχουν ασφαλώς εύλογες ανησυχίες», δήλωσε η ομοσπονδιακή υπουργός Οικογένειας Κάριν Πριν (CDU) στο περιοδικό Stern, ενώ η εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για την πολιτική Νεολαίας Γιασμίνα Χόστερτ εξήγησε ότι τα αιτήματα των διαδηλωτών αποτελούν και τα κεντρικά ερωτήματα για το μέλλον της Γερμανίας. «Το βλέπουμε αυτό ως ευθύνη μας, θα ακούσουμε και θα υποστηρίξουμε σθεναρά τις ανησυχίες της νεότερης γενιάς», δήλωσε. Η πρώην αρχηγός των Πρασίνων Ρικάρντα Λανγκ επέκρινε από την πλευρά της το γεγονός ότι η συζήτηση πριν από τις διαδηλώσεις έχει επικεντρωθεί κυρίως στην πιθανή βία και όχι στις εύλογες ανησυχίες των διαδηλωτών.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Οι γερμανικές αρχές πάντως προετοιμάζονται προκειμένου να εμποδίσουν σε δυνητικά βίαια άτομα ακόμη και την είσοδο στη χώρα. Ειδικά στα σύνορα με τη Γαλλία και την Ιταλία, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες ασφάλειας, ασκούνται ήδη ενδελεχείς έλεγχοι. «Εάν χρειαστεί, κάποια άτομα θα απελαθούν», δήλωσε εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού υπουργείου Εσωτερικών, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι γίνεται «πολύ σαφής» διάκριση μεταξύ των ειρηνικών διαδηλώσεων των φοιτητών και της «εξτρεμιστικής, βίαιης σκηνής», η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις συγκεντρώσεις για τους δικούς της σκοπούς.

Η κεντρική συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Κολωνία, αλλά επιχειρήσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις λαμβάνουν προληπτικά μέτρα για το ενδεχόμενο βίαιων επιθέσεων σε βάρος τους. Πολλά καταστήματα ειδών πολυτελείας στην Κολωνία, στο Βερολίνο, στο Αμβούργο και στην Στουτγάρδη έχουν ήδη σφραγιστεί με γυψοσανίδες και θα παραμείνουν κλειστά υπό τον φόβο καταστροφών και λεηλασιών. «Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες και την τρέχουσα εκτίμηση της κατάστασης, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόση βία είναι πιθανή, καθώς στις συγκεντρώσεις εμπλέκονται τόσες πολλές διαφορετικές ομάδες – ανάμεσά τους και εξτρεμιστικές», δήλωσε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος της Γερμανικής Αστυνομικής Ένωσης Χάικο Τέγκατς στην εφημερίδα BILD.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 31.10.2026 02:15
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ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός για τις φοιτητικές διαδηλώσεις σε 30 πόλεις – «Οχυρώνονται» τα καταστήματα υπό τον φόβο επεισοδίων και λεηλασιών

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