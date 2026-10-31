Χανιά: Θρίλερ με ανθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε χωράφι – Δύο εξαφανίσεις γυναικών στο επίκεντρο των ερευνών

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Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκε ιδιοκτήτης αγροτικής έκτασης στις Βουκολιές Χανίων, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού εντόπισε ανθρώπινα οστά. Το περιστατικό κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές, οι οποίες εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο τα ευρήματα να συνδέονται με δύο παλαιότερες εξαφανίσεις γυναικών που εξακολουθούν να απασχολούν την περιοχή.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, την έρευνα ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με βασικό ζητούμενο την ταυτοποίηση της σορού.

Η αρχική εξέταση των οστών έδειξε ότι ανήκουν σε γυναίκα, γεγονός που έστρεψε την έρευνα σε υποθέσεις εξαφανίσεων από την ευρύτερη περιοχή των Χανίων.

Η εξαφάνιση 75χρονης και οι διώξεις για ανθρωποκτονία

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε αρχικά η περίπτωση της 75χρονης Σανίκο Τσαούσι, η οποία εξαφανίστηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2022 από τον Αλικιανό Χανίων.

Το πρωινό εκείνης της ημέρας είχε αναχωρήσει από την κατοικία της με προορισμό το σπίτι συγγενικού της προσώπου, το οποίο βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Ωστόσο, δεν έφτασε ποτέ στον προορισμό της και από τότε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Η εξαφάνιση είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι οικείοι της εξέφραζαν από νωρίς φόβους ότι είχε πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας.

Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2024, όταν, έπειτα από εισαγγελική έρευνα, ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, με ενδεχόμενο δόλο και κατά συναυτουργία. Στο στόχαστρο της Δικαιοσύνης βρέθηκαν ο ιερέας του χωριού και δύο Τσέχοι εργάτες, πατέρας και γιος, οι οποίοι την επίμαχη περίοδο εκτελούσαν εργασίες στο τοπικό νεκροταφείο.

Το σενάριο που εξετάστηκε από τις Αρχές ήθελε την ηλικιωμένη να παρασύρεται από το όχημα του ιερέα, ενώ στη συνέχεια οι εμπλεκόμενοι φέρονται να συμμετείχαν στην απόκρυψη της σορού της. Οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, ενώ η υπόθεση είχε προκαλέσει αντιδράσεις και από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισής τους.

Η δικαστική διερεύνηση συνεχίστηκε τον Απρίλιο του 2025, οπότε και ασκήθηκαν νέες ποινικές διώξεις σε βάρος των τριών ανδρών, μετά την αξιολόγηση καταθέσεων, βιντεοληπτικού υλικού και στοιχείων από τηλεφωνικές επικοινωνίες.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Ιούλιο του 2025, ένας από τους δύο Τσέχους εργάτες οδηγήθηκε στη φυλακή με απόφαση προσωρινής κράτησης, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Χανίων. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως, με τον ίδιο να αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στην υπόθεση.

Μέχρι σήμερα, πάντως, η τύχη της Σανίκο Τσαούσι παραμένει άγνωστη, καθώς η σορός της δεν έχει βρεθεί. Τα παιδιά της εξακολουθούν να αναζητούν απαντήσεις για το τι συνέβη στη μητέρα τους.

Στο επίκεντρο και εξαφάνιση που χρονολογείται από το 2007

Η υπόθεση της 75χρονης δεν είναι η μοναδική που εξετάζεται από τους αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, τα πρώτα επιστημονικά ευρήματα από την εξέταση των οστών δείχνουν προς μια διαφορετική, πολύ παλαιότερη εξαφάνιση, η οποία είχε απασχολήσει την περιοχή πριν από περίπου 19 χρόνια.

Η δεύτερη αυτή υπόθεση τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2007, με τις Αρχές να αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν εάν τα οστά ανήκουν σε γυναίκα που είχε εξαφανιστεί τότε.

Παράλληλα, ένα στοιχείο φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο ταυτοποίησης με την 75χρονη από τον Αλικιανό. Ειδικότερα, η αναγνώριση των ενδυμάτων που εντοπίστηκαν μαζί με τα οστά οδηγεί, σύμφωνα με πληροφορίες, στον αποκλεισμό αυτού του ενδεχομένου.

Καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι οι εργαστηριακές αναλύσεις. Οι αστυνομικοί έχουν ήδη συλλέξει δείγματα DNA, τα οποία θα συγκριθούν με γενετικό υλικό από τις δύο γυναίκες που είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναμένεται να δείξουν εάν τα ανθρώπινα υπολείμματα συνδέονται με κάποια από τις δύο εξαφανίσεις ή εάν πρόκειται για διαφορετική υπόθεση, η οποία θα ανοίξει έναν νέο κύκλο ερευνών.

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