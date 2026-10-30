Ένταση με τη Ντόρα Μπακογιάννη στο νοσοκομείο Χανίων – «Κλείστο το στόμα σου ρε πουλάκι μου» – «Σε ποιον μιλάτε έτσι» (Video)

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Ένταση επικράτησε κατά τη δημόσια συζήτηση που έγινε σήμερα στο νοσοκομείο Χανίων, στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης, η Ντόρα Μπακογιάννη, η μέλη και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αφορμή ατάκα της βουλευτού της ΝΔ.

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής της κ. Μπακογιάννη μια πολίτης αντέδρασε, με τη βουλευτή της Ν.Δ. να ενοχλείται και να της λέει «κλείσε το στόμα σου ένα λεπτό ρε πουλάκι μου», προκαλώντας ένταση μέσα στην αίθουσα.

Η πολίτης της απάντησε «σε ποιον μιλάτε έτσι», με την κα Μπακογιάννη να επιμένει «κλείστο μιλάω».

Μετά από αποδοκιμασίες τα πνεύματα ηρέμησαν και η συζήτηση συνεχίστηκε κανονικά.

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