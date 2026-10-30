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30.10.2026 19:06

Μητσοτάκης για τη φρεγάτα «Νέαρχος»: Ενισχύεται η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων Δυνάμεων – «Πιο ασφαλής από ποτέ η χώρα»

30.10.2026 19:06
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Στην ένταξη της δεύτερης φρεγάτας τύπου Belharra, «Νέαρχος», στον ελληνικό στόλο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εξέλιξης για την αμυντική θωράκιση της χώρας.

«Σήμερα είναι μία σπουδαία στιγμή για το Πολεμικό μας Ναυτικό και μία ακόμη ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα: η γαλανόλευκη σημαία κυματίζει, ήδη, στον ιστό της φρεγάτας “Νέαρχος”, της δεύτερης Belharra, που εντάσσεται στον εθνικό στόλο μετά τον “Κίμωνα”. Διευρύνεται, έτσι, η αποτρεπτική ισχύς των Ενόπλων μας Δυνάμεων και ενισχύεται η σταθερότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο», τόνισε σε δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος σύνδεσε την προσθήκη του νέου πλοίου με το ευρύτερο πρόγραμμα εξοπλισμών και την προσπάθεια διασφάλισης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

«Πρόκειται για ένα επιπλέον βήμα από τα πολλά που περιλαμβάνει το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα, καθιστώντας τη χώρα πιο ασφαλή από ποτέ. Ένα πρόγραμμα που γίνεται μέρος της ευρύτερης προσπάθειας της Πολιτείας να θωρακιστούν αμυντικά και διπλωματικά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Με το κάθε ευρώ απ’ το υστέρημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων να πιάνει τόπο και να φέρνει αποτέλεσμα», επισήμανε ο κ. Μητσοτάκης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο προσωπικό του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και στις δύο ακόμη φρεγάτες που αναμένεται να προστεθούν στον ελληνικό στόλο τα επόμενα χρόνια.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και τους άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, που εκπαιδεύονται εντατικά για να υπηρετήσουν στα νέα υπερσύγχρονα σκάφη μας. Γιατί ας μη ξεχνάμε, ότι ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε και δύο ακόμη φρεγάτες αυτού του τύπου: σύντομα τον “Φορμίωνα” και τον “Θεμιστοκλή” το 2028. Συνεχίζουμε, έτσι, να βαδίζουμε μπροστά. Με σιγουριά, συνέχεια και συνέπεια!».

«Καλοτάξιδος, λοιπόν ο “Νέαρχος” στις πάντα ελεύθερες και γαλανές θάλασσές μας», κατέληξε στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός.

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