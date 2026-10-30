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30.10.2026 21:54

Σία Κοσιώνη για την έκρηξη στην Πλάκα: «Η οικογένεια μου κινδύνευσε, γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το σημείο»

30.10.2026 21:54
sia-kosioni

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Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Σία Κοσιώνη, μιλώντας το βράδυ της Παρασκευής, 30/10, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως ανέφερε, το σχολικό λεωφορείο του παιδιού της επρόκειτο να περάσει από το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στην Πλάκα, με την οικογένειά της να αποφεύγει από τύχη μια ενδεχόμενη τραγωδία.

Η δημοσιογράφος βρέθηκε στο στούντιο για τον σχολιασμό της επικαιρότητας, ωστόσο η αναφορά στο περιστατικό είχε και προσωπική διάσταση, καθώς μια αλλαγή στο πρωινό πρόγραμμα της οικογένειάς της αποδείχθηκε καθοριστική.

«Θέλω να πω δυο πράγματα, επιστρατεύοντας όλη μου την ψυχραιμία για ένα θέμα που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει και τη δική μου οικογένεια σε μια τραγωδία. Το λέω πρώτη φορά δημοσίως. Από ένα ευτυχές παιχνίδι της τύχης δεν συνέβη αυτό. Και ταράζομαι και αυτή τη στιγμή, που το συζητάμε. Ξαναλέω, όμως, επιστρατεύω όλη μου τη δημοσιογραφική ψυχραιμία για να προσεγγίσω αυτό το θέμα», ανέφερε αρχικά.

Όπως εξήγησε, εκείνο το πρωί είχε αναλάβει η ίδια τη μεταφορά του παιδιού της στο σχολείο, καθώς στη συνέχεια επρόκειτο να βρεθεί ως καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1. Έτσι, το σχολικό λεωφορείο ακολούθησε διαφορετικό δρομολόγιο από το συνηθισμένο και δεν πέρασε από το σημείο της έκρηξης την ώρα που σημειώθηκε η τραγωδία.

Η ίδια περιέγραψε τη συγκυρία που κράτησε την οικογένειά της μακριά από τον κίνδυνο: «Η οικογένεια μου κινδύνευσε γιατί θα περνούσε και το σχολικό του δικού μου παιδιού, τη συγκεκριμένη ώρα, από το συγκεκριμένο σημείο. Και έτυχε, εκείνη την ημέρα, να τον πάω εγώ στο σχολείο επειδή ήμουν καλεσμένη στην πρωινή εκπομπή του ΑΝΤ1», αποκάλυψε.

«Γι’ αυτό και το σχολικό δεν πέρασε τη συγκεκριμένη ώρα από το συγκεκριμένο σημείο και άρα δεν ήταν και τα άλλα παιδιά, που είναι μέσα στο σχολικό…», κατέληξε η δημοσιογράφος.

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