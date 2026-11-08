Ισραήλ: Οι δύσκολες ισορροπίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης από τον Γκάντι Άιζενκοτ – Τα τρία σενάρια και τα κρίσιμα πολιτικά παζάρια

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Ο Γκάντι Άιζενκοτ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια σύνθετη πολιτική εξίσωση, καθώς καλείται να μετατρέψει την κοινοβουλευτική υποστήριξη που εξασφάλισε σε μια βιώσιμη κυβερνητική πλειοψηφία, χωρίς τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Παρά το γεγονός ότι συγκέντρωσε 67 συστάσεις βουλευτών στις εκλογές του Ισραήλ για να λάβει από τον πρόεδρο Ισαάκ Χέρτζογκ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, η πραγματική κοινοβουλευτική αριθμητική παραμένει δύσκολη. Και αυτό γιατί οι συστάσεις αυτές δεν συνεπάγονται αυτομάτως τη δέσμευση των συγκεκριμένων βουλευτών να συμμετάσχουν ή να στηρίξουν μια νέα κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις αναλύσεις διεθνών μέσων, όπως το Reuters και οι Times of Israel, ο Άιζενκοτ έχει μπροστά του τρεις βασικές πολιτικές διαδρομές, καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από σημαντικά εμπόδια.

Τα τρία σενάρια

Η πρώτη αφορά τη συγκρότηση κυβέρνησης με τη συμμετοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης και την εξωτερική στήριξη των αραβικών κομμάτων. Το μπλοκ του Άιζενκοτ, στο οποίο περιλαμβάνονται οι δυνάμεις του Ναφτάλι Μπένετ, του Γιαΐρ Γκολάν και του Αβιγκντόρ Λίμπερμαν, διαθέτει συνολικά 48 έδρες.

Με την κοινοβουλευτική στήριξη των αραβικών κομμάτων, η οποία θα μπορούσε να προσθέσει έως και 19 έδρες, δημιουργείται μια αριθμητική βάση ικανή να ξεπεράσει το όριο των 61 εδρών. Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι η στάση του Λίμπερμαν, ο οποίος έχει εκφράσει επιφυλάξεις απέναντι σε μια κυβέρνηση που θα εξαρτάται από την υποστήριξη αραβικών κομμάτων.

Η δεύτερη διαδρομή περνά μέσα από μια συμφωνία με τα υπερορθόδοξα κόμματα Shas και United Torah Judaism. Με τις 48 έδρες του αντιπολιτευτικού μπλοκ και τις 13 των δύο υπερορθόδοξων κομμάτων, ο Άιζενκοτ θα μπορούσε να εξασφαλίσει οριακή πλειοψηφία 61 εδρών. Πρόκειται για μια λύση που θα απέφευγε τόσο την εξάρτηση από τα αραβικά κόμματα όσο και τη συνεργασία με το Likud. Ωστόσο, το βασικό εμπόδιο είναι το ζήτημα της στρατιωτικής θητείας των υπερορθόδοξων. Ο Άιζενκοτ έχει θέσει ως κεντρική προτεραιότητα την επέκταση της υποχρέωσης εθνικής υπηρεσίας, ενώ τα υπερορθόδοξα κόμματα επιδιώκουν τη διατήρηση των απαλλαγών για τους σπουδαστές των θρησκευτικών σχολών. Εδώ θα κριθεί εάν υπάρχει περιθώριο συμβιβασμού.

Το τρίτο σενάριο αφορά μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Likud. Αριθμητικά, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε να συγκεντρώσει έως και 75 έδρες, εξασφαλίζοντας ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Πολιτικά, όμως, συναντά το σοβαρότερο εμπόδιο: ο Άιζενκοτ έχει αποκλείσει τη συμμετοχή του σε κυβέρνηση υπό τον Νετανιάχου, ενώ η βασική πολιτική του επιδίωξη είναι η αλλαγή ηγεσίας. Μια τέτοια λύση θα προϋπέθετε, επομένως, διαφορετική διευθέτηση ως προς την πρωθυπουργία ή σημαντική ανατροπή των σημερινών πολιτικών δεδομένων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα ενδεχόμενο που θα μπορούσε να μεταβάλει τους συσχετισμούς: η αποχώρηση μεμονωμένων βουλευτών από το Likud και η προσχώρησή τους σε ένα νέο κυβερνητικό σχήμα χωρίς τον Νετανιάχου. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να περιορίσει την ανάγκη για δύσκολες συμφωνίες με τα υπερορθόδοξα ή τα αραβικά κόμματα, αν και προς το παρόν δεν αποτελεί εξασφαλισμένη κοινοβουλευτική λύση.

Το κρίσιμο ερώτημα, συνεπώς, δεν είναι μόνο εάν ο Άιζενκοτ μπορεί να συγκεντρώσει 61 ψήφους, αλλά εάν μπορεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία με επαρκή πολιτική συνοχή και διάρκεια.

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