Κολωνός: Συνελήφθη 57χρονη για χρηματοπιστωτική απάτη – Υπήρχε ευρωπαϊκό ένταλμα σε βάρος της από το 2003

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Συνελήφθη στην περιοχή του Κολωνού 57χρονη αλλοδαπή, η οποία διώκεται με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης από τις αρχές της Πολωνίας για απάτη.

Η σύλληψη έγινε το μεσημέρι της 4ης Νοεμβρίου 2026 από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις και αξιοποίηση πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η 57χρονη κατηγορείται ότι το 2003 παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος χρηματοοικονομικής εταιρείας σε υποψήφια θύματα. Με το πρόσχημα ότι θα τους εξυπηρετούσε στην αποπληρωμή του δανείου τους, τους απέσπασε χρηματικά ποσά και αποκόμισε παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους 18.600 ευρώ.

Επιπλέον, κατηγορείται ότι, από κοινού με άλλη ομοεθνή της, κατάρτιζε πλαστές συμβάσεις που αφορούσαν τη χορήγηση δανείων από πολωνικά τραπεζικά καταστήματα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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