«Δεν παίρνω αιχμαλώτους» – Μακελειό στην Πολωνία: Το έμβλημα του Μαυρογένη και η ακροδεξιά – Σκότωσε την οικογένειά του και πήγε να «γαζώσει» κόσμο

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Ένα έμβλημα που παραπέμπει στον διαβόητο πειρατή Μαυρογένη και έχει συνδεθεί με μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και μισθοφόρους έφερε στα ρούχα του ο 24χρονος δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης στην Κρακοβία.

Όπως μεταδίδουν πολωνικά μέσα ενημέρωσης, η παρουσία του στην ενδυμασία του 24χρονου εξετάζεται από τις πολωνικές Αρχές, οι οποίες επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν συνδέεται με τις αντιλήψεις και τα κίνητρά του.

🚨JUST IN: Active shooter In Krakow,Poland MANY KILLD, MANY INJURED



A man dressed in camouflage driving around in a black car shooting people at random pic.twitter.com/fMmHsVY8Bv — Svilen Georgiev (@siscostwo) November 7, 2026

Το σχέδιο αποδίδεται στη σημαία του Έντουαρντ Τιτς, γνωστού ως Μαυρογένη, ενός από τους διασημότερους πειρατές στην ιστορία.

Σύμφωνα με την παράδοση, η συγκεκριμένη σημαία είχε στόχο να τρομοκρατεί τα πληρώματα των πλοίων που δέχονταν επίθεση, ώστε να παραδίδονται χωρίς να προβάλουν αντίσταση. Κάθε στοιχείο του σχεδίου φέρει διαφορετικό συμβολισμό. Ο σκελετός παραπέμπει στον θάνατο, στον διάβολο ή σε κάποια δαιμονική μορφή, ενώ η κλεψύδρα υποδηλώνει ότι ο χρόνος του αντιπάλου τελειώνει. Το δόρυ που διαπερνά μια καρδιά συμβολίζει την απουσία ελέους απέναντι στον εχθρό και προαναγγέλλει έναν βίαιο θάνατο. Οι σταγόνες αίματος αντιπροσωπεύουν το αίμα του αντιπάλου που πρόκειται να χυθεί.

Στη σύγχρονη στρατιωτική κουλτούρα, το έμβλημα συνδέεται με την αποφασιστικότητα, την αδιάλλακτη στάση στη μάχη, την πρόθεση εκφοβισμού του αντιπάλου και την ετοιμότητα για σύγκρουση μέχρι τέλους. Ορισμένοι συνοψίζουν το νόημά του στη φράση: «Δεν παίρνω αιχμαλώτους».

Το έμβλημα του Μαυρογένη (Edward Teach) έχει υιοθετηθεί κυρίως από τη Forward Observations Group (FOG).

Αν και η FOG ξεκίνησε ως εταιρεία πώλησης τακτικού εξοπλισμού και δημιουργίας περιεχομένου, τα μέλη της λειτουργούν ως ιδιωτικός στρατιωτικός φορέας (PMCs / μισθοφόροι), με έντονη παρουσία και επιχειρησιακή δράση σε εμπόλεμες ζώνες. Έχει κάνει το συγκεκριμένο «πειρατικό» σχέδιο σήμα κατατεθέν της (branding). Μάλιστα, η ρωσική μισθοφορική οργάνωση Wagner Group είχε κυκλοφορήσει στο παρελθόν δικά της ανεπίσημα σήματα ηθικού (morale patches) που απεικόνιζαν μια βαριοπούλα να σπάει το έμβλημα του Μαυρογένη της FOG, ως ένδειξη αντιπαλότητας στο πεδίο της μάχης.

Το διακριτικό με το σύμβολο του Μαυρογένη επίσης χρησιμοποιήθηκε από την αμερικανική μονάδα SEAL Team 3 και στη συνέχεια από άλλους άνδρες των Navy SEALs, πριν υιοθετηθεί σε διάφορες εκδοχές από ειδικές δυνάμεις άλλων χωρών, σύμφωνα με πολωνικά μέσα.

Το συγκεκριμένο διακριτικό έχει επίσης συνδεθεί με ξένους μισθοφόρους που πολεμούν στο πλευρό των ουκρανικών δυνάμεων. Παρόμοια σύμβολα έχουν χρησιμοποιήσει και μέλη της ουκρανικής Ταξιαρχίας Εφόδου Αζόφ.

Σκότωσε τους γονείς του και την αδερφή του στον ύπνο τους

Οι τρεις συγγενείς του εντοπίστηκαν νεκροί στο διαμέρισμα της οικογένειας στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 200 χιλιόμετρα από την Κρακοβία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το πολωνικό μέσο Onet, επικαλούμενο ανεπίσημες πηγές από την έρευνα, ο δράστης σκότωσε στον ύπνο τον 53χρονο πατέρα, τη 52χρονη μητέρα και τη 21χρονη αδελφή του. Οι σοροί τους βρέθηκαν στα κρεβάτια τους, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών αναφέρουν ότι έφεραν τραύματα από πυροβολισμούς στο κεφάλι.

Ιδιαίτερα τραγική είναι η περίπτωση της 21χρονης αδελφής του, η οποία ζούσε και σπούδαζε στην Κρακοβία, στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Jan Matejko. Η νεαρή είχε επιστρέψει στο πατρικό της στην Οστρόβιετς για το Σαββατοκύριακο, προκειμένου να επισκεφθεί τους γονείς της.

Γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια περιγράφουν την 21χρονη ως ιδιαίτερα ταλαντούχα κοπέλα με καλλιτεχνική ευαισθησία. Μάλιστα, αναφέρουν ότι επρόκειτο για μια ήσυχη οικογένεια, χωρίς εμφανείς εντάσεις ή περιστατικά που να είχαν προκαλέσει ανησυχία στη γειτονιά.

Ποιος είναι ο 24χρονος Michal Oksinski

Ο Michal Oksinski καταγόταν από την Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι και, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, είχε εκπαιδευτεί ως τεχνίτης στον τομέα της μηχανουργίας. Οι μαρτυρίες γειτόνων παρουσιάζουν μια εικόνα που έρχεται σε αντίθεση με τη βιαιότητα των πράξεών του. Σημειώνεται ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες που φέρεται να απεικονίζουν τον δράστη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, η αυθεντικότητα των συγκεκριμένων φωτογραφιών δεν έχει επιβεβαιωθεί από τα πολωνικά μέσα ενημέρωσης και τις Αρχές.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι επρόκειτο για έναν ήσυχο νεαρό, ο οποίος χαιρετούσε τους γείτονες και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα. Ορισμένοι δήλωσαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά που θα μπορούσε να τους οδηγήσει στην υποψία ότι ήταν ικανός να διαπράξει μια τέτοια επίθεση.

Την ίδια ώρα, οι πολωνικές αρχές εξετάζουν το ιδεολογικό υπόβαθρο του δράστη. Ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Μάρτσιν Κιερβίνσκι, έχει αναφερθεί σε ενδείξεις επιρροής από ακροδεξιές και υπερεθνικιστικές ιδέες, διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία αυτά εξακολουθούν να διερευνώνται.

Οι αρχές δεν έχουν καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για τα κίνητρα του Michal Oksinski, ενώ εξετάζουν εάν έδρασε μόνος του και εάν υπήρχε οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ της δολοφονίας των συγγενών του και της επίθεσης στην Κρακοβία.

Η έρευνα των αρχών στην κατοικία της οικογένειας αποκάλυψε ακόμη μία σοβαρή διάσταση της υπόθεσης. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι στο διαμέρισμα εντοπίστηκαν επτά όπλα, ενώ οι τρεις σοροί έφεραν τραύματα που αρχικά αξιολογήθηκαν ως τραύματα από πυροβολισμούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με πολωνικά δημοσιεύματα, ο 24χρονος διέθετε άδεια οπλοκατοχής και φέρεται να είχε ασχοληθεί με την αθλητική σκοποβολή. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν χρησιμοποίησε όπλα που ανήκαν στον πατέρα του, καθώς και την προέλευση του οπλισμού που είχε μαζί του στην Κρακοβία.

Το γεγονός ότι η οικογενειακή δολοφονία προηγήθηκε της επίθεσης στο κέντρο της πόλης αποτελεί πλέον ένα από τα βασικά σημεία της έρευνας, με τις αρχές να προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του δράστη και να εξακριβώσουν τι συνέβη μέσα στο διαμέρισμα πριν από την αναχώρησή του.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών η διαδικτυακή δραστηριότητα του 24χρονου

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο γιατί ο 24χρονος με καταγωγή από το Οστρόβιετς Σφιεντοκσίσκι της Πολωνίας, επέλεξε να φορέσει το συγκεκριμένο διακριτικό την ημέρα της επίθεσης στην Κρακοβία.

Οι ερευνητές εξετάζουν το παρελθόν του, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν τα κίνητρα πίσω από την επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του πολωνικού Onet, στην έρευνα συμμετέχουν πλέον και στελέχη του Κεντρικού Γραφείου Καταπολέμησης του Κυβερνοεγκλήματος της πολωνικής αστυνομίας.

Οι αστυνομικοί θα ελέγξουν εάν ο 24χρονος συμμετείχε σε διαδικτυακές ομάδες, εάν είχε εκφράσει ακραίες απόψεις στο Διαδίκτυο και εάν υπήρχαν αναρτήσεις ή άλλες ενδείξεις που θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν για την προετοιμασία μιας τέτοιας επίθεσης.

Μεταξύ των τραυματιών υπήκοοι Αυστρίας, Βρετανίας, Γερμανίας, Πορτογαλίας και Ρωσίας

Η κατάσταση της υγείας των 15 ανθρώπων που νοσηλεύονται μετά τον τραυματισμό τους στην αιματηρή επίθεση χθες στην Κρακοβία, παρουσίασε μικρή βελτίωση στη διάρκεια της νύχτας αλλά συνεχίζουν να μην έχουν διαφύγει όλοι τον κίνδυνο, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας σύμφωνα με πολωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πέντε αλλοδαποί οι οποίοι τραυματίστηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης είναι υπήκοοι της Αυστρίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Πορτογαλίας και της Ρωσίας, ενημέρωσε νωρίτερα εκπρόσωπος του πολωνικού υπουργείου Εσωτερικών το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τραυματίες από την επίθεση στην Κρακοβία είναι επίσης δέκα Πολωνοί, εκ των οποίων δύο αστυνομικοί. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας Βρετανός.

Ο δράστης τραυματίστηκε σοβαρά από αστυνομικά πυρά. Υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και η κατάσταση της υγείας του παρέμενε κρίσιμη σήμερα το πρωί, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Ο 24χρονος ζούσε με τους γονείς και την αδελφή του σε διαμέρισμα στο Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, μια πόλη σε απόσταση περίπου 2 ωρών με το αυτοκίνητο από την Κρακοβία. Τα πτώματά τους βρέθηκαν στην κατοικία τους.

«Εντοπίσαμε τα πτώματα τριών ανθρώπων σε διαμέρισμα το κέντρο του Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι: ενός άνδρα 53 ετών και δύο γυναικών, 52 και 21 ετών. Πρόκειται για τους γονείς και την αδελφή» του δράστη» δήλωσε η αστυνομία σε σημερινή της ανακοίνωση. «Τα πτώματα έφεραν τραύματα από…σφαίρες», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατασχέθηκαν επίσης επτά πυροβόλα όπλα.

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