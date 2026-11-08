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08.11.2026 16:08

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 29χρονη που έπεσε από τον 5ο όροφο

08.11.2026 16:08
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Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (8/11) στη Θεσσαλονίκη, όπου μία 29χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση από μπαλκόνι.

Το τραγικό συμβάν έγινε γύρω στις 13:30. Η 29χρονη έπεσε στο κενό από μπαλκόνι διαμερίσματος πέμπτου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Ηλιάδος και Δελφών.

Συνέπεια της πτώσης ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός της γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη μέχρι στιγμής έρευνα των Αρχών για τα αίτια της τραγωδίας, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

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