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Σάρον Στόουν: «Ρώτησαν τον 4χρονο γιο μου στο δικαστήριο αν ήξερε ότι η μαμά του γύριζε ταινίες σεξ» (Video)

08.11.2026 15:56
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Μετά το «Βασικό Ένστικτο», η Sharon Stone ήταν μια από τις μεγαλύτερες σταρ του κόσμου – όμορφη, έξυπνη, σέξι και ταλαντούχα. Στην προσωπική ζωή της, ωστόσο, ζούσε μια από τις χειρότερες περιόδους, αν όχι τη χειρότερη. Ήταν τότε που έχασε την κηδεμονία του 4χρονου γιου της, Roan, μετά από μια επώδυνη για όλους δικαστική μάχη με τον πρώην σύζυγό της, τον δημοσιογράφο Phil Bronstein.

Σε μια συνέντευξή της, πολλά χρόνια μετά, η Stone θα θυμόταν την ημέρα που είδε τον γιο της να μπαίνει στο δικαστήριο και να απαντάει σε ερωτήσεις που κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζει. «Ο δικαστής ρώτησε το μικρό μου αγόρι: “Το ξέρεις ότι η μαμά σου γυρίζει “ταινίες σεξ”;».

Κάπως έτσι, τέσσερα αποκαλυπτικά δευτερόλεπτα στη μεγάλη οθόνη καθόρισαν και το «τι είδους μητέρα» ήταν, σύμφωνα με την ίδια. «Έχασα την κηδεμονία του παιδιού μου. Και φυσικά, δεν ήμουν σε θέση να δουλέψω και έβαλα το σπίτι μου υποθήκη. Ήταν σαν να αρχίζω από το μηδέν. Ήταν σαν ένας θάνατος για μένα».

Η Stone και ο Bronstein πήραν διαζύγιο το 2004, τέσσερα χρόνια μετά την υιοθεσία του Roan. Το 2008, μετά από μια μακροχρόνια μάχη για την κηδεμονία του παιδιού, το δικαστήριο την παραχώρησε στον Bronstein. Αλλά, παρά τις ισχυρισμούς της ηθοποιού ότι η υπόθεση είχε βασιστεί στον ρόλο της στο «Βασικό Ένστικτο», στα επιχειρήματα του πρώην της σύμφωνα με τα οποία δεν ήταν επαρκής μητέρα περιλαμβανόταν η υπερβολική αντίδρασή της σε θέματα υγείας του παιδιού αλλά και τα συχνά ταξίδια που έκανε για τη δουλειά της. Σε κάθε περίπτωση, η Stone ποτέ δεν έχασε επαφή με τον γιο της και σήμερα είναι κοντά ο ένας στον άλλον.

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