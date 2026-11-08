Γκαζιά και… τάλιρο: Πόσο καίει η Porsche των 420hp που οδήγησε ο Μητσοτάκης στις Σέρρες – Μισή 13η σύνταξη για Θεσσαλονίκη με επιστροφή!

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Γκαζιά και… τάλιρο! Μια κόκκινη Porsche 718 Cayman GT4, με 420 ίππους κάτω από το καπό και τιμή που κινείται στην περιοχή των 150.000 ευρώ, επέλεξε να οδηγήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή επίσκεψή του στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών.

Ο πρωθυπουργός φόρεσε το κράνος του, κάθισε πίσω από το τιμόνι του εντυπωσιακού σπορ αυτοκινήτου και απόλαυσε μερικούς γύρους στην πίστα. Μόνο που, πέρα από τις επιδόσεις που κόβουν την ανάσα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και κάτι άλλο: πόσο κοστίζει να γεμίσεις το ρεζερβουάρ και να ταξιδέψεις με ένα τέτοιο θηρίο;

Διότι καλά είναι τα επικοινωνιακά σόου και έχουν γούστο οι εμπειρίες – ο μέσος Έλληνας άλλωστε ένα φετίχ με την οδήγηση ενός supercar το έχει. Αλλά μιλάμε για κάτι τόσο εξεζητημένο, που αφορά ελάχιστους Έλληνες, Ακόμα κι αν κάποιος έχει την ευκαιρία να κινηθεί για λίγο με αυτοκίνητο αυτού του επιπέδου, το κόστος της βενζίνης και μόνο είναι εξόχως απαγορευτικό.

Στην πραγματικότητα μιλάμε για… άλλο κόσμο. Ειδικά στις συνθήκες ακραίας ακρίβειας και υπερβολικών τιμών στα καύσιμα, ακόμα κι ένα απλό ταξιδάκι έχει δυσθεώρητο κόστος για ένα μέσο άνθρωπο.

Οι 420 ίπποι και η… δίψα για βενζίνη

Η Porsche 718 Cayman GT4 λοιπόν, διαθέτει εξακύλινδρο ατμοσφαιρικό κινητήρα 4.000 κυβικών εκατοστών, αποδίδει 420 ίππους και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα που ξεπερνά τα 300 χιλιόμετρα την ώρα. Για την επιτάχυνση από τα 0 στα 100 χλμ./ώρα χρειάζεται μόλις 3,9 έως 4,4 δευτερόλεπτα, ανάλογα με το κιβώτιο ταχυτήτων.

Όσο για την κατανάλωση, η εργοστασιακή μέτρηση των περίπου 11 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα αφορά τυποποιημένο κύκλο οδήγησης. Όταν όμως ένα τέτοιο αυτοκίνητο κινείται με έντονες επιταχύνσεις και υψηλές απαιτήσεις από τον κινητήρα, η κατανάλωση μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Ας υποθέσουμε, λοιπόν, κατανάλωση 15 έως 20 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, σε ένα σενάριο ιδιαίτερα απαιτητικής οδήγησης. Με βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο, το κόστος φτάνει τα 30 έως 40 ευρώ για κάθε 100 χιλιόμετρα. Και κάπου εδώ αρχίζει το πραγματικά ενδιαφέρον.

Αθήνα–Θεσσαλονίκη: Ένα ταξίδι που μπορεί να κοστίσει 400 ευρώ

Η απόσταση από την Αθήνα μέχρι τη Θεσσαλονίκη είναι περίπου 500 χιλιόμετρα. Με επιστροφή, δηλαδή, μιλάμε για περίπου 1.000 χιλιόμετρα.

Με κατανάλωση 20 λίτρων ανά 100 χιλιόμετρα, η Porsche θα χρειαστεί περίπου 200 λίτρα βενζίνης. Ο λογαριασμός; Περίπου 400 ευρώ μόνο για καύσιμα!

Βεβαίως, πρόκειται για υποθετικό υπολογισμό με υψηλή κατανάλωση και όχι για καταγεγραμμένη μέτρηση του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Με ηπιότερη οδήγηση, ο λογαριασμός θα ήταν χαμηλότερος. Αλλά τi νόημα έχει να οδηγείς… Porshe με ταχύτητες… Γιούγκο;

H σύγκριση είναι ενδεικτική: ένα ταξίδι με επιστροφή μπορεί να απορροφήσει ποσό που πλησιάζει τη μισή μηνιαία σύνταξη ενός συνταξιούχου των 1.000 ευρώ. Ή ένα επίδομα 400 ευρώ, όπως αυτό που υποσχέθηκε ο Μητσοτάκης στους χαμηλοσυνταξιούχους από τη ΔΕΘ.

Άλλοι μετρούν τους ίππους, άλλοι τα ευρώ

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών είχε και ουσιαστικό αντικείμενο, καθώς ανακοινώθηκε η εξασφάλιση χρηματοδότησης 11,16 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση της πίστας και των εγκαταστάσεών της.

Η οδήγηση ενός πανίσχυρου αυτοκινήτου σε οργανωμένη πίστα δεν αποτελεί, φυσικά, κάτι επιλήψιμο. Είναι άλλωστε ο κατάλληλος χώρος για να δοκιμάζονται με ασφάλεια τέτοιες επιδόσεις. Η εικόνα, ωστόσο, έχει αναπόφευκτα και την πολιτική της διάσταση.

Σε μια χώρα όπου χιλιάδες νοικοκυριά υπολογίζουν με ακρίβεια τα έξοδα για το αυτοκίνητο, τη θέρμανση και τα ψώνια του μήνα, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να απολαύσει την εμπειρία μιας Porsche 420 ίππων. Αν το μήνυμα είναι «ψηφίστε Μητσοτάκη και κάποια στιγμή μπορεί να οδηγήσετε Porshe»,μάλλον πρόκειται για ατυχέστατη έμπνευση του επιτελείου του. Δεν κάνουν τέτοια όνειρα σε αυτή τη χώρα οι νοήμονες και δοκιμαζόμενοι άνθρωποι – έχουν πιο σοβαρά θέματα επιβίωσης.

Άλλοι μετρούν πόσους ίππους βγάζει ο κινητήρας. Και άλλοι πόσα ευρώ απέμειναν στο πορτοφόλι τους για να βγάλουν τον μήνα. Η απόσταση ανάμεσα στους δύο κόσμους δεν μετριέται μόνο σε χιλιόμετρα. Ούτε καλύπτεται με μια… γκαζιά.

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