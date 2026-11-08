Super League: Η ισοπαλία στο ντέρμπι του Φαλήρου έφερε τον Παναθηναϊκό στο +4 από τον Ολυμπιακό – Στο -7 η ΑΕΚ, ισόβαθμοι ΠΑΟΚ και Άρης

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Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 10ης αγωνιστικής της Super League, καθώς η δύσκολη εκτός έδρας νίκη του επί του Ηρακλή, σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο ντέρμπι Ολυμπιακού – ΠΑΟΚ, του επέτρεψε να αυξήσει τη διαφορά του από τη δεύτερη θέση. Οι «πράσινοι» βρίσκονται πλέον στους 27 βαθμούς, τέσσερις μπροστά από τον Ολυμπιακό και επτά από την τρίτη ΑΕΚ, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν ΠΑΟΚ και Άρης, που ισοβαθμούν στους 19 βαθμούς, με τη μάχη για τις υψηλές θέσεις να παραμένει ανοιχτή.

Η αγωνιστική περιλάμβανε ανατροπές, σημαντικές νίκες και ισοπαλίες που επηρέασαν τις βαθμολογικές ισορροπίες. Ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ χρειάστηκε να ανατρέψουν το εις βάρος τους σκορ για να πάρουν τους τρεις βαθμούς, ο Άρης επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο, ενώ η Κηφισιά συνέχισε την ανοδική πορεία της.

Παναθηναϊκός στην κορυφή, Ολυμπιακός δεύτερος και «συνωστισμός» στην πεντάδα

Με 27 βαθμούς σε δέκα αγώνες, ο Παναθηναϊκός διατηρεί την πρώτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας αποκτήσει διαφορά τεσσάρων βαθμών από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έφτασε τους 23 μετά το 1-1 με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΑΕΚ με 20 βαθμούς, έχοντας δώσει εννέα αγώνες, ενώ ΠΑΟΚ και Άρης ακολουθούν με 19 βαθμούς. Οι Θεσσαλονικείς βρίσκονται έτσι στο -8 από την κορυφή, με τον Άρη να επιστρέφει στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.

Πίσω από την πρώτη πεντάδα, ο ΟΦΗ βρίσκεται στην έκτη θέση με 17 βαθμούς, ενώ η Κηφισιά ανέβηκε έβδομη με 14, μετά τη νίκη της επί του Βόλου.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Η ισοπαλία που ευνόησε τον Παναθηναϊκό

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ να μένουν στο 1-1, σε μια αναμέτρηση όπου τα δύο γκολ σημειώθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είδε τον Αρμάντο Γκονσάλες να σκοράρει στο 58′, μόλις δύο λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, δίνοντας το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους».

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ βρήκε την απάντηση στο 71′ με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος πέτυχε το ένατο γκολ της καριέρας του απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός σκόραρε λίγες ημέρες μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, διάρκειας τεσσάρων ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα.

Το τελικό αποτέλεσμα άφησε τον Ολυμπιακό στη δεύτερη θέση και τον ΠΑΟΚ στους 19 βαθμούς, επιτρέποντας στον Παναθηναϊκό να διευρύνει το προβάδισμά του.

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 1-2: Ανατροπή με πέναλτι στις καθυστερήσεις

Με μια δραματική ανατροπή στο Καυτανζόγλειο, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς απέναντι στον Ηρακλή, επικρατώντας με 2-1.

Οι γηπεδούχοι αιφνιδίασαν τους «πράσινους», καθώς ο Μάρκες άνοιξε το σκορ στο 17′, υποχρεώνοντας την ομάδα του Παναθηναϊκού να κυνηγά την ισοφάριση.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντέσερς έφερε το παιχνίδι στα ίσια στο 56′, προτού ο Καλάμπρια ολοκληρώσει την ανατροπή με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 90’+4′.

Η δύσκολη νίκη αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την απώλεια βαθμών των δύο ομάδων στο ντέρμπι του Φαλήρου και εδραίωσε την παρουσία του στην κορυφή.

ΑΕΚ – Λεβαδειακός 2-1: Ανατροπή σε τέσσερα λεπτά και τρίτη θέση

Η ΑΕΚ χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ για να επικρατήσει με 2-1 του Λεβαδειακού στη Νέα Φιλαδέλφεια, διατηρώντας το απόλυτο των νικών στην έδρα της.

Η ομάδα της Βοιωτίας προηγήθηκε στο 26′ με τον Κόμπναν, βάζοντας δύσκολα στους «κιτρινόμαυρους».

Η απάντηση της ΑΕΚ ήρθε στο δεύτερο μέρος, όταν μέσα σε τέσσερα λεπτά ανέτρεψε την κατάσταση. Ο Γιόβιτς ισοφάρισε με πέναλτι στο 51′ και ο Βάργκα διαμόρφωσε το 2-1 στο 55′.

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με δέκα ποδοσφαιριστές, η ΑΕΚ διατήρησε το προβάδισμά της και πήρε μια σημαντική νίκη, φτάνοντας τους 20 βαθμούς σε εννέα αγώνες.

Άρης – Παναιτωλικός 3-0: Επιστροφή στην τετράδα με πρωταγωνιστή τον Καντεβέρε

Ο Άρης επέστρεψε στις επιτυχίες με εμφατικό τρόπο, επικρατώντας 3-0 του Παναιτωλικού στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ανεβαίνοντας στους 19 βαθμούς.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν ο Τίνο Καντεβέρε, ο οποίος σκόραρε δύο φορές, στο 11′ και στο 49′, βρίσκοντας δίχτυα στο ξεκίνημα και των δύο ημιχρόνων.

Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Γιάννης Γιαννιώτας στο 58′, ολοκληρώνοντας την επικράτηση των Θεσσαλονικέων.

Η διαφορά στο σκορ, πάντως, δεν αποτυπώνει πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γηπεδούχοι, καθώς ο Παναιτωλικός δημιούργησε σημαντικές ευκαιρίες για να ισοφαρίσει πριν δεχθεί το δεύτερο γκολ.

Η αστοχία των Αγρινιωτών αποδείχθηκε καθοριστική, με την ομάδα να πηγαίνει στη διακοπή του πρωταθλήματος προβληματισμένη από το αποτέλεσμα.

ΟΦΗ – Ατρόμητος 0-0: Χαμένες ευκαιρίες και βαθμολογικό «φρένο»

Ο ΟΦΗ δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος χωρίς τέρματα με τον Ατρόμητο στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Οι Κρητικοί δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με αποτέλεσμα να μείνουν στο 0-0 και να σταματήσουν στις δύο συνεχόμενες νίκες.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας, ο ΟΦΗ έφτασε τους 17 βαθμούς και παρέμεινε στην έκτη θέση της κατάταξης.

Από την πλευρά του, ο Ατρόμητος, μετά τη νίκη του επί του Βόλου, απέσπασε έναν ακόμη πολύτιμο βαθμό στο Ηράκλειο, ανεβαίνοντας στη 12η θέση με έξι βαθμούς και εννέα αγώνες.

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Μοιρασιά στο «ντέρμπι του Μοριά»

Ισόπαλο 1-1 ολοκληρώθηκε το «ντέρμπι του Μοριά» ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και την Καλαμάτα, που διεξήχθη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο στον πάγκο της αρκαδικής ομάδας, ο Αστέρας πήρε το προβάδισμα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Μακέντα να σκοράρει στο 45’+1′.

Η Καλαμάτα, ωστόσο, κατάφερε να ισοφαρίσει στο 67′, χάρη σε ένα εντυπωσιακό γκολ του Μπολιβάρ, αποσπώντας τον βαθμό της ισοπαλίας.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η Καλαμάτα βρίσκεται στην όγδοη θέση με 12 βαθμούς, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης είναι ενδέκατος με επτά.

Βόλος – Κηφισιά 1-3: Ανατροπή και άνοδος στην έβδομη θέση

Η Κηφισιά συνέχισε τις θετικές εμφανίσεις της, επικρατώντας με 3-1 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στην αναμέτρηση με την οποία άνοιξε η αυλαία της 10ης αγωνιστικής.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν ιδανικά στο παιχνίδι και προηγήθηκαν μόλις στο 4′, με εξαιρετικό πλασέ του Ουρτάδο.

Η ομάδα της Κηφισιάς, ωστόσο, αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει το αποτέλεσμα. Ο Σαγάλ σκόραρε δύο φορές και ο Χριστόπουλος πρόσθεσε ένα ακόμη τέρμα, διαμορφώνοντας το τελικό 1-3.

Η νίκη έφερε την Κηφισιά στην έβδομη θέση με 14 βαθμούς, ενώ ο Βόλος παρέμεινε τελευταίος, χωρίς νίκη και χωρίς βαθμό, έχοντας επιβαρυνθεί και με ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

Super League: Όλα τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2026

Βόλος-Κηφισιά 1-3

Άρης-Παναιτωλικός 3-0

Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026

Αστέρας Τρίπολης-Καλαμάτα 1-1

ΑΕΚ-Λεβαδειακός 2-1

Ηρακλής-Παναθηναϊκός 1-2

ΟΦΗ–Ατρόμητος 0-0

Ολυμπιακός–ΠΑΟΚ 1-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 10 αγώνες)

Παναθηναϊκός 27 Ολυμπιακός 23 ΑΕΚ 20 -9αγ. ΠΑΟΚ 19 Άρης 19 ΟΦΗ 17 Κηφισιά 14 Καλαμάτα 12 Ηρακλής 10 Παναιτωλικός 9 Αστέρας Τρίπολης 7 Ατρόμητος 6 -9αγ. Λεβαδειακός 6 Βόλος 0

*Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 7/01.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ και την υπ’ αριθ. 60/29.10.2026 απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ ποινή αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

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