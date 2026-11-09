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09.11.2026 00:26

Ιωάννινα: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη κλαμπ που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικες

09.11.2026 00:26
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Στη σύλληψη ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος προχώρησαν το βράδυ του Σαββάτου 7 Νοεμβρίου 2026 αστυνομικοί στα Ιωάννινα, μετά τον εντοπισμό δύο ανήλικων κοριτσιών που κατανάλωναν αλκοολούχα ποτά στον χώρο του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από το αλκοόλ.

Πρόστιμα 2.000 ευρώ και παραπομπή στη Δικαιοσύνη

Το περιστατικό διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου που πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων στο κατάστημα.

Οι δύο ανήλικες παραλήφθηκαν στη συνέχεια από τους γονείς τους, ενώ η Δημοτική Αστυνομία βεβαίωσε τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 2.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

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