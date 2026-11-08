«Καλάθι των Χριστουγέννων»: Πότε ανακοινώνεται – Τι θα περιέχει

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«Γιορτές για όλους» ονομάζεται η δράση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για τη μείωση τιμών σε 25 κατηγορίες προϊόντων για το Χριστουγεννιάτικο και Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Η δράση αναμένεται να εφαρμοστεί από τις 18 Δεκεμβρίου, όπως ανέφερε η διοικήτρια της Αρχής, Δέσποινα Τσαγγάρη, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Σύμφωνα με την ίδια στις κατηγορίες θα είναι το κρέας, μεταξύ άλλων το αρνί και η γαλοπούλα, που δεν είχαν ενταχθεί στις προηγούμενες φάσεις της πρωτοβουλίας μείωσης τιμών. Φυσικά, θα υπάρχει το μοσχάρι και το χοιρινό. Η κ. Τσαγγάρη είπε ότι έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 60 κωδικοί προϊόντων για τη δράση, ενώ στόχος είναι να προστεθούν και άλλοι έως την έναρξή της.

Όπως εξήγησε, σε ορισμένες κατηγορίες επιδιώκονται μειώσεις μεγαλύτερες από το 5% που είχε τεθεί ως ελάχιστος στόχος στις προηγούμενες φάσεις, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως και το 25%. Οι ανακοινώσεις για το «καλάθι» των εορτών αναμένονται προς το τέλος Νοεμβρίου.

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