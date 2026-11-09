Δημόσιο: Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις από σήμερα για σύνταξη λόγω θανάτου – Τα βήματα και τι να προσέξετε

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Από σήμερα, Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2026, οι αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου του Δημοσίου υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αντικαθιστώντας τη μέχρι σήμερα χειρόγραφη διαδικασία, σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία υλοποιείται στο πλαίσιο του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) και στοχεύει στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων.

Από σήμερα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, εφάπαξ παροχή και παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), λόγω θανάτου ασφαλισμένου.

Για την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαραίτητη είναι η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης, λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας κ.λπ.

Τα βήματα υποβολής

Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ: www.e-efka.gov.gr.

Ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Επιλογή της διαδρομής: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ⮕ Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ. ⮕ Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής ⮕ Είσοδος στην υπηρεσία.

Επιλογή του κατάλληλου τύπου αίτησης.

Τι να προσέξετε

Αν κατά την υποβολή διαπιστωθεί αδυναμία ταυτοποίησης των προσωπικών στοιχείων, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να τα επικαιροποιήσουν:

Ηλεκτρονικά, στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργαζομένων και Συνταξιούχων) και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Εναλλακτικά, εντός προθεσμίας 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας, προσκομίζοντας την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Τα επόμενα στάδια

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Ο αιτών εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής και το καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα από τον οποίο αποχωρεί.

Η αρμόδια υπηρεσία συμπληρώνει το e-ΔΑΥΚ/ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης) ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Η υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπηρεσιακά έγγραφα, στον αρμόδιο φορέα:

e-ΕΦΚΑ, για τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα).

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα), κατά περίπτωση.

Για κάθε αίτηση αποστέλλεται το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματος και να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση ή άλλη προβλεπόμενη πράξη.

Κανάλια επικοινωνίας

Διαδικαστικά και διοικητικά θέματα: τηλεφωνική γραμμή 1555 (χωρίς χρέωση) ή ψηφιακά μέσω 1555.gov.gr.

Ερωτήματα αρμοδιότητας Μ.Τ.Π.Υ.: μέσω του www.mtpy.gr

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