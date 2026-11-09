Τράπεζες: Έσοδα 2,16 δισ. από προμήθειες, 3,71 δισ. κέρδη, προκαταβολή 692 εκατ. στους μετόχους

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Άλμα στα 2,16 δισ. ευρώ κατέγραψαν τα έσοδα από προμήθειες και υπηρεσίες των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο εννεάμηνο Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026. Η Πειραιώς, η Eurobank, η Alpha Bank και η Εθνική εμφάνισαν συνολικά 415,5 εκατ. ευρώ περισσότερα έσοδα στη συγκεκριμένη κατηγορία από ό,τι στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση έφτασε το 23,8%, με διψήφιο ρυθμό και στις τέσσερις τράπεζες.

Οι τόκοι εξακολουθούν να φέρνουν τα περισσότερα έσοδα, όμως οι προμήθειες και οι υπηρεσίες αυξάνονται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα. Το βάρος πέφτει στις αμοιβές από νέες χρηματοδοτήσεις, στις ασφαλιστικές εργασίες και στη διαχείριση κεφαλαίων. Την ίδια περίοδο, τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους έφτασαν τα 3,71 δισ. ευρώ. Από τον Νοέμβριο έως το τέλος Δεκεμβρίου έχουν ανακοινωθεί ή δρομολογηθεί ενδιάμεσες πληρωμές περίπου 692 εκατ. ευρώ προς τους μετόχους.

Σχεδόν τα μισά προήλθαν από την Πειραιώς. Τα καθαρά έσοδα από υπηρεσίες ανέβηκαν στα 679 εκατ. ευρώ, από 489 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Η αύξηση κατά 190 εκατ. ευρώ, ή περίπου 39%, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την ασφαλιστική δραστηριότητα, με την ίδια την τράπεζα να αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Εθνική Ασφαλιστική.

Η Alpha Bank είχε τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτο ποσό. Τα έσοδα από προμήθειες έφτασαν τα 482,7 εκατ. ευρώ, από 365,2 εκατ. ευρώ, με άνοδο 32,2%. Στη Eurobank ανέβηκαν στα 630 εκατ. ευρώ από 557 εκατ. ευρώ, με αύξηση 13% και σημαντική συμβολή από τις χορηγήσεις. Η Εθνική έφτασε τα 371 εκατ. ευρώ από 336 εκατ. ευρώ. Στη λιανική τραπεζική, ώθηση έδωσαν οι πωλήσεις επενδυτικών προϊόντων, μεταξύ των οποίων τα αμοιβαία κεφάλαια.

Η κυβέρνηση περιόρισε συγκεκριμένες χρεώσεις στις αναλήψεις και στα ψηφιακά εμβάσματα. Σε μια μεταφορά χρημάτων, ο πελάτης μπορεί να δει αμέσως πόσο χρεώθηκε. Σε μια χρηματοδότηση ή σε ένα επενδυτικό προϊόν, ο λογαριασμός είναι δυσκολότερο να διαβαστεί. Μπορεί να περιλαμβάνει έξοδα στην αρχή, περιοδικές αμοιβές ή άλλες επιβαρύνσεις που εμφανίζονται στους όρους της σύμβασης. Για μια μικρή επιχείρηση, για παράδειγμα, το κόστος ενός δανείου κρίνεται από το επιτόκιο μαζί με τις αμοιβές που συνοδεύουν τη χρηματοδότηση.

Τα 2,16 δισ. ευρώ είναι έσοδα σε επίπεδο ομίλων. Για να φανεί πόσο άλλαξε η επιβάρυνση του πελάτη στην Ελλάδα, πρέπει να ξεχωρίσουν οι αμοιβές που έφεραν οι περισσότερες συναλλαγές, τα έσοδα από νέες δραστηριότητες και οι αλλαγές στην τιμή της ίδιας υπηρεσίας. Εκεί κρίνεται και η ουσία της κυβερνητικής παρέμβασης. Πόσο από το όφελος στις βασικές συναλλαγές μένει στην τσέπη του πελάτη όταν συνυπολογίσει όσα πληρώνει για τις υπόλοιπες τραπεζικές υπηρεσίες;

Κέρδη 3,71 δισ. ευρώ και μεγάλη ψαλίδα στα επιτόκια

Τα δημοσιευμένα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε 1,161 δισ. ευρώ για τη Eurobank, 893 εκατ. ευρώ για την Πειραιώς, 888 εκατ. ευρώ για την Εθνική και 766,1 εκατ. ευρώ για την Alpha Bank. Το άθροισμα έφτασε τα 3,71 δισ. ευρώ, από περίπου 3,44 δισ. ευρώ στο αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025. Στην περίπτωση της Εθνικής, τα 996 εκατ. ευρώ που προβλήθηκαν στα αποτελέσματα αφορούν την προσαρμοσμένη κερδοφορία. Στη σύγκριση των τεσσάρων χρησιμοποιείται η κοινή γραμμή των δημοσιευμένων κερδών που αναλογούν στους μετόχους.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν περίπου τα 6,6 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο. Στην ελληνική αγορά, τον Σεπτέμβριο, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων ήταν 0,40%, ενώ εκείνο των νέων δανείων διαμορφώθηκε στο 4,76%. Η διαφορά των 4,36 ποσοστιαίων μονάδων αποτυπώνει την απόσταση ανάμεσα στη μέση απόδοση μιας νέας κατάθεσης και στο μέσο επιτόκιο ενός νέου δανείου.

Πότε ανοίγει το ταμείο για τους μετόχους

Πρώτη στη σειρά είναι η Εθνική, με ενδιάμεσο μέρισμα 230 εκατ. ευρώ στις 20 Νοεμβρίου, περίπου 26 λεπτά ανά μετοχή. Στις 26 Νοεμβρίου ακολουθεί η Eurobank με 214 εκατ. ευρώ, ή 5,99 λεπτά ανά μετοχή. Η Alpha Bank έχει προγραμματίσει για τις 4 Δεκεμβρίου διανομή 124,2 εκατ. ευρώ, περίπου 5,53 λεπτά ανά μετοχή. Η Πειραιώς σχεδιάζει χρηματική διανομή περίπου 124 εκατ. ευρώ στις 28 Δεκεμβρίου, γύρω στα 10 λεπτά ανά μετοχή, υπό την προϋπόθεση της εποπτικής έγκρισης.

Τα περίπου 692 εκατ. ευρώ αφορούν τις ενδιάμεσες πληρωμές σε μετρητά. Οι τελικές διανομές για τη χρήση του 2026 και οι τυχόν επαναγορές ιδίων μετοχών θα κριθούν χωριστά. Ο μέτοχος έχει ήδη μπροστά του ποσό, ημερομηνία και λεπτά ανά μετοχή. Για τον πελάτη, ο λογαριασμός παραμένει πιο θολός. Από τα 415,5 εκατ. ευρώ της αύξησης στις προμήθειες και τις υπηρεσίες, πόσα προήλθαν από περισσότερη δουλειά και πόσα από ακριβότερες χρεώσεις;

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