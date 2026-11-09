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09.11.2026 07:28

Οικογενειακή τραγωδία στη Βραζιλία: ΙΧ έπεσε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά

09.11.2026 07:28
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Πηγή: X/@choquei

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Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο έπεσε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία. Όλοι τους ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στο Γαλλικό Πρακτορείο, η τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/11) στην κοινότητα Μπάχα Μάνσα, κάπου 140 χιλιόμετρα από το Ρίο.

Το βυθισμένο όχημα εντόπισε ένας περαστικός τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/11), ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Τα θύματα είχαν ήδη αποβιώσει» όταν διασώστες «τα ανέσυραν από το όχημα», διευκρίνισε η κυβέρνηση της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο (νοτιοανατολικά) σε ανακοίνωσή της.

Επιχείρησαν περίπου τριάντα πυροσβέστες και δύο δύτες για να ανασυρθούν τα θύματα.

Οι τοπικές αρχές αναφέρθηκαν σε «τροχαίο δυστύχημα». Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε πως διενεργούσε έρευνα επιτόπου για να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στη λίμνη.

Στην περιοχή γύρω από το Ρίο καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις το Σάββατο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οδικού δικτύου σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κοπακαμπάνα.

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