Οικογενειακή τραγωδία στη Βραζιλία: ΙΧ έπεσε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, έχασαν τη ζωή τους όταν αυτοκίνητο έπεσε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία. Όλοι τους ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος στο Γαλλικό Πρακτορείο, η τραγωδία εκτυλίχτηκε το βράδυ του Σαββάτου (7/11) στην κοινότητα Μπάχα Μάνσα, κάπου 140 χιλιόμετρα από το Ρίο.

Το βυθισμένο όχημα εντόπισε ένας περαστικός τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (8/11), ο οποίος ειδοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Τα θύματα είχαν ήδη αποβιώσει» όταν διασώστες «τα ανέσυραν από το όχημα», διευκρίνισε η κυβέρνηση της πολιτείας Ρίο ντε Ζανέιρο (νοτιοανατολικά) σε ανακοίνωσή της.

🚨BRASIL: Carro com dez pessoas, incluindo um bebê e três crianças, capota e cai em lago durante a madrugada em Barra Mansa; ninguém sobreviveu ao acidente. https://t.co/rqosoltDCF — CHOQUEI (@choquei) November 8, 2026

Επιχείρησαν περίπου τριάντα πυροσβέστες και δύο δύτες για να ανασυρθούν τα θύματα.

Οι τοπικές αρχές αναφέρθηκαν σε «τροχαίο δυστύχημα». Η αστυνομία της πολιτείας ανέφερε πως διενεργούσε έρευνα επιτόπου για να εξακριβωθούν οι συνθήκες και τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στη λίμνη.

#TRAGEDIAENBRASIL | Una familia brasileña, compuesta por seis adultos y cuatro nenes, murió esta madrugada cuando viajaban en un auto que volcó y cayó en un lago, en el municipio Barra Mansa. #LaRadioQueEligenLosTucumanos En vivo https://t.co/u0vf8rGyyq https://t.co/u6iuklaJqC https://t.co/NBSeOUZQ9L November 8, 2026

Στην περιοχή γύρω από το Ρίο καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις το Σάββατο με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αρκετοί δρόμοι, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του οδικού δικτύου σε τουριστικές περιοχές, όπως η Κοπακαμπάνα.

Διαβάστε επίσης:

Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 23 νεκροί και πάνω από 100.000 εκτοπισμένοι από τις νέες συγκρούσεις

Τραμπ: «Δεν περάσαμε το μήνυμά μας» – Η παραδοχή για τις απελάσεις, οι εδαφικές παραχωρήσεις στην Ουκρανία και το μέλλον του MAGA

Ουκρανία: Ο Τραμπ αναζητά συμφωνία με τον Πούτιν πριν αλλάξουν οι ισορροπίες στην Ουάσιγκτον – Κρίσιμες συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι