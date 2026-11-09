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09.11.2026 08:15

Και ο Τζαβάρας πήρε αποστάσεις από την κυβέρνηση για τους Ποινικούς Κώδικες

09.11.2026 08:15
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Μπορεί ο Κώστας Τζαβάρας να μην είναι πλέον βουλευτής, ωστόσο, και πολιτικά ενεργός παραμένει και το νομικό του κριτήριο δεν έχει αμβλυνθεί καθόλου.

Γι’ αυτό και έχει σημασία η πρόσφατη παρέμβασή του στο ΟΡΕΝ, όπου στην ουσία απέρριψε την κριτική της ΝΔ για τους Ποινικούς Κώδικες που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λίγο πριν τις εκλογές του 2019.

Ο και πρώην υπουργός, λοιπόν, χαρακτήρισε ως «άγονη και επιζήμια» για το κύρος των ποινικών κωδίκων «που είναι από τα θεμελιώδη νομοθετήματα της κοινωνικής μας ζωής» την αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει.

Τόνισε, δε, ότι «δεν μπορεί νομοθετήματα, όπως οι ποινικοί κώδικες, να μπαίνουν στην καθημερινή συζήτηση με αυτόν τον απαξιωτικό τρόπο», τονίζοντας ότι η επιτροπή που τους επεξεργάστηκε είχε συσταθεί από το 2005.

Τέλος, άφησε και ένα «καρφί» για την κυβέρνηση λέγοντας ότι «δεν μιλάμε για σοβαρό ποινικό δίκαιο όταν ο εκάστοτε υπουργός μετά από κάποια αξιόποινη πράξη, εξαγγέλλει την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα».

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