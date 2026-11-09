Η Euronext Athens φέρνει ελληνικές επιχειρήσεις και επενδυτές στο ίδιο τραπέζι σε τρεις διαφορετικές πόλεις

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Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λονδίνο είναι οι τρεις επόμενοι σταθμοί της Euronext Athens. Ο κύκλος ανοίγει στις 10 Νοεμβρίου με 22 εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης στην Αθήνα, συνεχίζεται στις 19 Νοεμβρίου με εκδήλωση για τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου με το επενδυτικό συνέδριο που διοργανώνεται με τη Morgan Stanley στο Λονδίνο.

Στην πρώτη διοργάνωση, στο Divani Caravel, θα συναντηθούν διοικήσεις επιχειρήσεων με θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές. Η συμμετοχή είναι αυξημένη σε σχέση με την περσινή εκδήλωση, όπου είχαν λάβει μέρος 18 εταιρείες. Στη φετινή λίστα βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Alumil, AVAX, Κρι Κρι, Ideal Holdings, Qualco, Profile και Trade Estates. Το εύρος των συμμετοχών δίνει εικόνα για διαφορετικούς κλάδους, από τη βιομηχανία και τις κατασκευές έως την πληροφορική, τα τρόφιμα και τα ακίνητα.

Για μια εταιρεία μεσαίας κεφαλαιοποίησης, η παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών είναι το πρώτο μέρος της δουλειάς. Στις απευθείας συναντήσεις οι επενδυτές μπορούν να ζητήσουν λεπτομέρειες για τα περιθώρια κέρδους, τις επενδυτικές ανάγκες και τις πηγές χρηματοδότησης. Από την πλευρά των διοικήσεων, το ενδιαφέρον είναι να διευρύνουν τον κύκλο των επενδυτών που παρακολουθούν τη μετοχή τους. Αυτό έχει πρακτική αξία για εταιρείες που επιδιώκουν μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα ή θέλουν να προετοιμάσουν την αγορά για επόμενες επιχειρηματικές κινήσεις.

Η εκδήλωση της 19ης Νοεμβρίου στη Θεσσαλονίκη απευθύνεται και σε επιχειρήσεις που εξετάζουν πώς θα μπορούσαν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω του Χρηματιστηρίου. Στην ατζέντα είναι τα προγράμματα IPOready και Elite, τα οποία απευθύνονται σε εταιρείες που θέλουν να προετοιμαστούν για πιθανή πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Στη συζήτηση για τις προοπτικές των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας θα συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Alumil, Γιώργος Μυλωνάς, και ο διευθύνων σύμβουλος της Softweb, Χαράλαμπος Δημητρακόπουλος.

Στο Λονδίνο το ραντεβού με τα διεθνή χαρτοφυλάκια

Το συνέδριο της Morgan Stanley και της Euronext Athens θα κλείσει τον κύκλο. Στην προηγούμενη διοργάνωση είχαν συμμετάσχει 42 εισηγμένες, μεταξύ των οποίων οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Στις 8 Νοεμβρίου, το αναλυτικό πρόγραμμα και η οριστική λίστα συμμετοχών για φέτος παρέμεναν σε εκκρεμότητα. Το φετινό ραντεβού έχει πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της ένταξης του ελληνικού Χρηματιστηρίου στον όμιλο Euronext και της μετάταξης της ελληνικής αγοράς στην κατηγορία των αναπτυγμένων αγορών.

Τα αποτελέσματα των τριών διοργανώσεων θα φανούν σε διαφορετικό χρόνο. Στην Αθήνα, το ενδιαφέρον είναι αν περισσότερα χαρτοφυλάκια θα αρχίσουν να παρακολουθούν τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Στη Θεσσαλονίκη, αν επιχειρήσεις θα περάσουν από τη διερεύνηση στην προετοιμασία μιας εισαγωγής. Και στο Λονδίνο, αν οι επαφές των ελληνικών διοικήσεων θα έχουν συνέχεια με δεύτερες συναντήσεις και πιο συγκεκριμένες συζητήσεις για επενδύσεις.

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