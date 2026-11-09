Πολωνία: Πέθανε ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην Κρακοβία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την τελευταία του πνοή άφησε στο νοσοκομείο ο ένοπλος που σκότωσε έξι ανθρώπους κατά τη διάρκεια αιματηρής επίθεσης στην ιστορική κεντρική πλατεία της Κρακοβίας, στην Πολωνία, το περασμένο Σάββατο. Την είδηση μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές.

Η πολύνεκρη επίθεση, ένα σπάνιο περιστατικό μαζικών πυροβολισμών για τα δεδομένα της χώρας, έχει προκαλέσει σοκ στην πολωνική κοινωνία. Οι αρχές προχώρησαν στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, ενώ κηρύχθηκε εθνικό πένθος.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, η επίθεση ενδέχεται να είχε ως κίνητρο την ακροδεξιά ιδεολογία. Ο ίδιος φέρεται να δολοφόνησε αρχικά τους γονείς του και την 21χρονη αδελφή του μέσα στο διαμέρισμά τους, στην πόλη Οστρόβιετς Σβιετοκρζίσκι, περίπου 160 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κρακοβίας.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του και κατευθύνθηκε προς την Κρακοβία. Περίπου στις 15:00, εισέβαλε με μεγάλη ταχύτητα στην πεζοδρομημένη κεντρική πλατεία της ιστορικής πόλης. Ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στο όχημα, άνοιξε πυρ με αυτόματο όπλο, σκοτώνοντας έξι ανθρώπους –τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες– και τραυματίζοντας άλλους 16. Η αιματηρή επίθεση σταμάτησε όταν αστυνομικός πυροβόλησε τον δράστη.

Οι γείτονές του περιγράφουν τον 25χρονος ως έναν μοναχικό άνθρωπο, ντυμένο συνήθως στα μαύρα, τον οποίο χαρακτήριζαν «παράξενο και θλιμμένο», περιγράφουν οι γείτονες τον 25χρονο, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί μόνο ως Μίχαου Ο.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο 25χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές και διέθετε νόμιμη άδεια κατοχής όπλων. Στο όνομά του ήταν καταχωρισμένα δύο όπλα, ενώ ήταν μέλος τοπικού σκοπευτικού συλλόγου.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν καταχωρισμένο στο όνομα του πατέρα του. Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του όπλα, πυρομαχικά και στρατιωτικό εξοπλισμό.

Διαβάστε επίσης

Φονικές καταρρακτώδεις βροχές στη Γάζα: Δύο γυναίκες και τρία παιδιά σκοτώθηκαν όταν αμμόλοφος κατέρρευσε πάνω σε σκηνές (videos)

Οικογενειακή τραγωδία στη Βραζιλία: ΙΧ έπεσε σε λίμνη κοντά στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Δέκα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά

Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 23 νεκροί και πάνω από 100.000 εκτοπισμένοι από τις νέες συγκρούσεις