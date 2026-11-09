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09.11.2026 07:56

Χωρίς Καραμανλή η περιοδεία Μητσοτάκη στις Σέρρες

09.11.2026 07:56
mitsotakis_serres

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Εντάξει, ουδείς περίμενε ότι ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, θα έδινε το παρόν στην περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Σέρρες την Κυριακή. Άλλωστε είχε παραβρεθεί στην Πρώτη για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου και δύσκολα θα επέστρεφε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, ούτε ο πρώην υπουργός, Κώστας Αχ. Καραμανλής, παραβρέθηκε στις εκδηλώσεις, επικαλούμενος ανειλημμένες υποχρεώσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ίδιος παίρνει αποστάσεις γενικότερα από τη ΝΔ, καθώς είναι «κομμένος» για τις επόμενες εκλογές και περιμένει και τα… μαντάτα από το Δικαστικό Συμβούλιο για την εμπλοκή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Με αυτά και με εκείνα, πάντως, η ουσία είναι μία: ο Μητσοτάκης περιόδευσε στις Σέρρες χωρίς κανέναν Καραμανλή στο πλευρό του. Σημεία των καιρών;…

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