Στις Σέρρες ο Μητσοτάκης, συναντήση με τον Μητροπολίτη: Η παράδοση των ιστορικών κειμηλίων και το μήνυμα του πρωθυπουργού

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Τα 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια παρέδωσε στον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στις Σέρρες, τονίζοντας ότι η επιστροφή τους αποτελεί έμπρακτο αποτέλεσμα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας.
«Η ιστορική μνήμη επιστρέφει στον φυσικό της χώρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που έχει η πολιτιστική διπλωματία μας».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την επιστροφή των κειμηλίων με τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, κάνοντας λόγο για «μία πατριωτική πολιτική που δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή».
«Το κύρος της υψηλό. Και η φωνή της δυνατή. Δεν φοβάται, λοιπόν, να συζητήσει, να διεκδικήσει και να δικαιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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