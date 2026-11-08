Στις Σέρρες ο Μητσοτάκης, συναντήση με τον Μητροπολίτη: Η παράδοση των ιστορικών κειμηλίων και το μήνυμα του πρωθυπουργού

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τα 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια παρέδωσε στον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στις Σέρρες, τονίζοντας ότι η επιστροφή τους αποτελεί έμπρακτο αποτέλεσμα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας.

«Η ιστορική μνήμη επιστρέφει στον φυσικό της χώρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που έχει η πολιτιστική διπλωματία μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την επιστροφή των κειμηλίων με τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, κάνοντας λόγο για «μία πατριωτική πολιτική που δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή».

«Το κύρος της υψηλό. Και η φωνή της δυνατή. Δεν φοβάται, λοιπόν, να συζητήσει, να διεκδικήσει και να δικαιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: Η ακρίβεια βασική ανησυχία των ψηφοφόρων, παρατείνουμε την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών



Αντώνης Σαμαρας: Η χώρα χρειάζεται άλλη ενεργειακή πολιτική – 6 προτάσεις κόντρα στις κυβερνητικές επιλογές

ΚΕΔΕ: Καταγγελία Ρωξάνης Μπέη για σωματική επίθεση από «γαλάζιο» αιρετό – Ρεσιτάλ κυβερνητικού αυταρχισμού στην Καλαμάτα