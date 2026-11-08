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08.11.2026 11:58

Στις Σέρρες ο Μητσοτάκης, συναντήση με τον Μητροπολίτη: Η παράδοση των ιστορικών κειμηλίων και το μήνυμα του πρωθυπουργού

08.11.2026 11:58
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Τα 48 ιστορικά εκκλησιαστικά κειμήλια παρέδωσε στον Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη σημερινή επίσκεψή του στις Σέρρες, τονίζοντας ότι η επιστροφή τους αποτελεί έμπρακτο αποτέλεσμα της ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας.

«Η ιστορική μνήμη επιστρέφει στον φυσικό της χώρο», δήλωσε ο πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «έμπρακτο αποτέλεσμα των πολλών δυνατοτήτων που έχει η πολιτιστική διπλωματία μας».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την επιστροφή των κειμηλίων με τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, κάνοντας λόγο για «μία πατριωτική πολιτική που δηλώνει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή».

«Το κύρος της υψηλό. Και η φωνή της δυνατή. Δεν φοβάται, λοιπόν, να συζητήσει, να διεκδικήσει και να δικαιωθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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