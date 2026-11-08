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08.11.2026 12:06

Συγκινεί η Βούλα Πατουλίδου για τον θάνατο του Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη: «Όταν “ακρωτηριάζεσαι”, οι άλλοι μπορεί να μην το βλέπουν» (Video)

08.11.2026 12:06
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Για τον αείμνηστο σύζυγό της, Δημήτρη Ζαρζαβατσίδη, που «έφυγε» από τη ζωή, το καλοκαίρι του 2025, μίλησε η Βούλα Πατουλίδου στην εκπομπή «For You».

«Αυτό που με έφτασε στην κορυφή ήταν η θέληση και η αγάπη, η αγάπη ενός ανθρώπου που δυστυχώς δεν υπάρχει πλέον στη ζωή μου, έχει “φύγει”. Αποφάσισε να ξεκουραστεί αλλού. Η αγάπη λοιπόν ήταν εκείνη που σκάλισε λίγο πιο βαθιά μέσα μου και ανακάλυψε αυτή τη θέληση για αυτό που αγαπούσα πάρα πολύ, τον κλασικό αθλητισμό. Μου έδειξε μια διαδρομή την οποία ακολούθησα πιστά, απαρέγκλιτα, με επιμονή, με πάρα πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη και γι’ αυτό η κορυφή τελικά κατακτήθηκε», δήλωσε η Βούλα Πατουλίδου.

«Αναφέρομαι στο σύζυγο, ήταν συνοδοιπόρος 42 χρόνια. Πολλοί αναρωτιούνται και λένε “καλά, ακόμα τον θυμάσαι;”. Έναν χρόνο δηλαδή, ενάμιση χρόνο μετά. Εντάξει, όταν “ακρωτηριάζεσαι”, μπορεί οι άλλοι να μην το βλέπουν. Βλέπουν μια περιποιημένη γυναίκα, χαρούμενη, ιστορίες και τέτοια, αλλά οι πληγές είναι εσωτερικές και βεβαίως σε κανέναν δεν μπορείς να φορτωθείς. Το κουβαλάς μόνος σου», πρόσθεσε.

Διευκρινίζοντας τον όρο “ακρωτηριασμός”, η Βούλα Πατουλίδου επισήμανε πως λείπει ένα κομμάτι της ζωής της από το σπίτι, αλλά πως με κάποιον τρόπο η απουσία του συζύγου της έχει μια δική της “παρουσία” σε όλα όσα κάνει η ίδια σήμερα.

«Ο γιος μας ευτυχώς είναι ένα παιδί που έχει πατήσει στα πόδια του μετά τον θάνατο του Δημήτρη. Προφανώς υπάρχει αυτή η έλλειψη, αλλά παιδιά είναι, τραβούν μπροστά και έτσι πρέπει», σημειώνει στη συνέχεια των δηλώσεών της.

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