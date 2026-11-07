Καρακάση: «Είναι πολύ ωραίο “ταξίδι” η υιοθεσία» (Video)

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Τη σχέση με το παιδί που απέκτησε μέσω αναδοχής και τον τρόπο με τον οποίο την αποκαλεί περιέγραψε η Ελένη Καρακάση, αποκαλύπτοντας πως του έχει ξεφύγει η λέξη «μαμά» και πως την έχει ρωτήσει πώς θα ήθελε να την προσφωνεί.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «For You» που προβλήθηκε το Σάββατο 7 Νοεμβρίου μιλώντας συνολικά για την εμπειρία της αναδοχής, από τα στάδια που πέρασε με τον σύζυγό της μέχρι να γνωρίσουν το παιδί, μέχρι τη στιγμή που αισθάνθηκε έτοιμο να μετακομίσει στο σπίτι τους.

Η Ελένη Καρακάση αναφέρθηκε στη σχέση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους, αλλά και στο πώς αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να την αποκαλεί το παιδί «μαμά». Όπως εξήγησε, δεν θέτει κανέναν όρο και αφήνει το ίδιο να επιλέξει πώς θα την προσφωνεί: «Έχει ξεφύγει στο παιδί η λέξη μαμά και με έχει ρωτήσει πώς θέλω να με λέει, είπα ότι δε με πειράζει καθόλου να με λέει, όπως θέλει. Δεν έχω καμία απαίτηση και δεν με νοιάζει αν θα με φωνάξει ποτέ μαμά. Σε κάποιες στιγμές με έχει πει μαμά, αλλά δεν με νοιάζει».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την πορεία της διαδικασίας της αναδοχής, η οποία ξεκίνησε έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς και τις δυσκολίες που προέκυψαν μέχρι το παιδί να καταφέρει να προσαρμοστεί στη νέα συνθήκη. Όπως είπε, η πρώτη προγραμματισμένη ημερομηνία για τη μετακόμισή του στο σπίτι τους δεν πραγματοποιήθηκε, ενώ οι άνθρωποι της δομής είχαν φτάσει στο σημείο να τους προτείνουν να διακόψουν την προσπάθεια και να αναζητήσουν άλλο παιδί.

Η ηθοποιός και ο σύζυγός της ωστόσο, επέλεξαν να συνεχίσουν: «Η διαδικασία της αναδοχής ξεκίνησε πέρυσι τον Νοέμβριο. Το παιδί υποτίθεται ότι θα ερχόταν στο σπίτι τα Χριστούγεννα, αλλά δεν ήρθε. Δυσκολεύτηκε αρκετά και τελικά ήρθε φέτος. Είμαστε ούτε δυο μήνες με το παιδί. Ξεκινήσαμε αρκετά καλά, αλλά μετά όσο περνούσε ο καιρός και πλησίαζε στο να έρθει στο σπίτι άρχισε να φέρνει τις δυσκολίες. Το περίεργο είναι ότι δυσκολευόταν πάρα πολύ όταν ήμασταν κοντά, αλλά όταν μιλάγαμε στο τηλέφωνο κάθε βράδυ, ήταν άλλο παιδί, ήταν το παιδί που είναι τώρα. Στο τηλέφωνο δεν ένιωθε ότι εμείς ήρθαμε να το πάρουμε από την καινούρια ασφάλεια που είχε, τη δομή, που ήταν μία καινούρια συνθήκη για εκείνο. Τα τηλεφωνήματα αυτά μπορεί να κρατούσαν και δυο ώρες. Κάποια στιγμή που έβλεπαν και οι άνθρωποι από τη δομή ότι δεν πάει, και το παιδί δυσκολεύεται, μας πρότειναν να σταματήσουμε την αναδοχή, και να δούμε κάποιο άλλο παιδάκι. Δε το δεχτήκαμε και είπαμε ότι θα το πάμε όσο δεν πάει. Είπα ότι θα κάνω λίγο τα αντίθετα από αυτά που μου λένε. Μου έλεγαν να μην γνωρίσει το παιδί τη δουλειά μου, ήρθε στο θέατρο και μαγεύτηκε. Είδε τρεις φορές την παράσταση και έμαθε όλο το έργο».

Η Ελένη Καρακάση μίλησε επίσης για το ενδεχόμενο το παιδί να επιστρέψει κάποια στιγμή στη βιολογική του οικογένεια, διευκρινίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της έχουν προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο εξηγεί στο παιδί τη θέση των βιολογικών του γονιών στη ζωή του: «Έχουμε προετοιμαστεί καλά με τον Δημήτρη για το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή το παιδί μπορεί να φύγει από το σπίτι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα γίνει. Με ρωτάει αν αγαπάω τη μαμά και τον μπαμπά του και φυσικά τους αγαπάω γιατί το έφεραν στον κόσμο και ήρθε στη ζωή μας. Το παιδί θα έχει πάντα τη μαμά και τον μπαμπά του, θα έχει δυο μαμάδες και δυο μπαμπάδες».

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