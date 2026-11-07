Φρίκη στα Χανιά: 15χρονη κατήγγειλε τον 16χρονο «αδελφό» της για σεξουαλική κακοποίηση

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Μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση καταγγελλόμενης σεξουαλικής κακοποίησης 15χρονης ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στα Χανιά, με έναν 16χρονο να κατηγορείται για κατ’ εξακολούθηση βιασμό.

Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε στην Αστυνομία, οι δύο ανήλικοι διέμεναν στο ίδιο σπίτι και αποτελούσαν μέλη του ίδιου νοικοκυριού, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με συγγένεια εξ αίματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το neakriti.gr, η 15χρονη βρισκόταν σε καθεστώς αναδοχής, ενώ ο 16χρονος είχε υιοθετηθεί.

Τι κατήγγειλε η κοπέλα

Κατά τα καταγγελλόμενα, η φερόμενη κακοποίηση ξεκίνησε το 2019, με ανεπιθύμητα αγγίγματα σε βάρος του κοριτσιού.

Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, κατά τα τελευταία δύο χρόνια ο 16χρονος φέρεται να προχώρησε και σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της 15χρονης.

Η υπόθεση γνωστοποιήθηκε στις αστυνομικές αρχές και σε βάρος του νεαρού αποδόθηκε κατηγορία για βιασμό.

Συνελήφθη και 54χρονη

Στο πλαίσιο της υπόθεσης συνελήφθη επίσης μία 54χρονη γυναίκα, χωρίς να διευκρινίζεται από τις διαθέσιμες πληροφορίες η συγκεκριμένη κατηγορία που της αποδίδεται.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, οι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

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