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07.11.2026 13:13

Μαρινάκης σε Τσίπρα: «Την επόμενη φορά να συγκρίνετε την Ελλάδα που παραδώσατε το 2019 με τη σημερινή»

07.11.2026 13:13
Pavlos Marinakis

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«Ο κύριος Τσίπρας πήγε μέχρι τη Γαλλία για να τη συγκρίνει την Ελλάδα. Ξέχασε, όμως, κάτι βασικό, δεν πήγε ως τουρίστας, πήγε ως πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας», αναφέρει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του.

«Με απόλυτο σεβασμό σε μια χώρα με την οποία μας ενώνουν δυνατοί δεσμοί και ξέροντας ότι κάθε χώρα έχει τα δικά της προβλήματα, τις δικές της ιδιαιτερότητες και ανάγκες, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κάποια στοιχεία πολύ σύντομα:

Από το 2019 έως το 2026, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά 13%, ενώ την ίδια περίοδο της Γαλλίας κατά 6,2%.

Σε αυτά τα 7 χρόνια των πολλών κρίσεων και της έντονης ακρίβειας, σε όλη την Ευρώπη, οι καθαρές αποδοχές στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 42,3%, ενώ στη Γαλλία κατά 14,9%.

Ως προς την ανεργία το 2019 είχαμε περίπου 10 μονάδες περισσότερη από τη Γαλλία. Σήμερα; Κάποιους μήνες έχουμε την ίδια και κάποιους μήνες χαμηλότερη.

Ενώ, όσον αφορά την ανεργία των νέων το 2019 η Ελλάδα είχε 19 μονάδες μεγαλύτερη ανεργία νέων από τη Γαλλία. Σήμερα, η Γαλλία έχει 5 μονάδες περισσότερη ανεργία νέων από εμάς.

Και τέλος, από το 2019 μέχρι και σήμερα η Ελλάδα μείωσε το δημόσιο χρέος της κατά 46,5 μονάδες. Η Γαλλία το είδε να ανεβαίνει πάνω από 21 μονάδες συνοδευόμενο από αύξηση ελλείμματος κατά 125%», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο κ. Μαρινάκης.

Και καταλήγει: «Κύριε Τσίπρα, την επόμενη φορά που θα ταξιδέψετε στο εξωτερικό για να υποτιμήσετε όσα έχει πετύχει αυτή η χώρα, πρωτίστως με τις θυσίες του ελληνικού λαού, πριν από αυτό, κάντε μια διαφορετική σύγκριση. Τι χώρα παραδώσατε το 2019 και πώς είναι η Ελλάδα σήμερα».

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